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基隆市長謝國樑罷免案於日前落幕，最終不同意票多於同意票，罷免以失敗收場，對此國民黨直指拆樑是民進黨秘書長、基隆市前市長林右昌有主導並動員，對此律師林智群今（16）日表示，對比國民黨過去刪Q的標準，包括黨主席表態挺罷免、文傳會與發言人開記者會支持，與黨主席與一堆立委走上街頭挺罷免，反問「這次罷樑，民進黨有出現這樣的情況嗎？」朱立倫今日於中常會上痛批，基隆被搞得天翻地覆，這半年多來不得安寧，林右昌不是始作俑者嗎？不是因為林右昌在操盤罷免嗎？從最開始打著公民團體旗幟，在背後動員民進黨基隆市議會黨團議員幫忙連署，最後全國民眾都能收到訊息，砲轟誰不知道都是林右昌以黨秘書長身分在操盤動員？對此林智群表示，國民黨一直說罷樑是民進黨搞的，民進黨有動員，就用當年國民黨罷免陳柏惟的標準，來檢查一下民進黨有沒有動員。當時刪Q發起人是無黨籍，罷樑發起人是小草。此外林智群分析國民黨當年動員情況，包括包括黨主席表態挺罷免、文傳會與發言人開記者會支持，與黨主席與一堆立委走上街頭挺罷免，反問這次罷樑，民進黨有出現這樣的情況嗎？最後林智群也說，國民黨一直說罷免是選輸翻桌、是惡罷，要修改罷免法律，避免報復性罷免，「當年刪Q時怎麼不是這樣講？」