NBA球星LeBron James邁入生涯第21個球季，預計他將會在湖人退休。不過日前美國媒體爆料，勇士曾詢問過湖人，有意透過交易來網羅LeBron James，跟Stephen Curry攜手爭冠，不過最後並沒有成真。
湖人明星中鋒Anthony Davis也被問到交易話題，Anthony Davis回應，「當時此消息鬧得很大，連我爸爸都打電話詢問我。」
不過Anthony Davis也強調，「我們沒有任何人受影響，LeBron James是聯盟最好的球員，他生涯中的交易傳聞也不止一次，所以也沒什麼好奇怪。而且我們都知道部會發生。」
LeBron James無緣跟Stephen Curry同隊，今（16）日各為其主，在NBA熱身賽上點頂尖對決，最終Curry率領勇士獲勝，豪取5連勝。
勇士總教練Steve Kerr在熱身賽測試不同陣容，今天由Stephen Curry、Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Draymond Green、Trayce Jackson-Davis擔任球隊先發5人，最後收到的效果還不錯，賽後Kerr也坦言自己喜歡這套先發陣容。
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不過Anthony Davis也強調，「我們沒有任何人受影響，LeBron James是聯盟最好的球員，他生涯中的交易傳聞也不止一次，所以也沒什麼好奇怪。而且我們都知道部會發生。」
LeBron James無緣跟Stephen Curry同隊，今（16）日各為其主，在NBA熱身賽上點頂尖對決，最終Curry率領勇士獲勝，豪取5連勝。
勇士總教練Steve Kerr在熱身賽測試不同陣容，今天由Stephen Curry、Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Draymond Green、Trayce Jackson-Davis擔任球隊先發5人，最後收到的效果還不錯，賽後Kerr也坦言自己喜歡這套先發陣容。