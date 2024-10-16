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NBA球星LeBron James邁入生涯第21個球季，預計他將會在湖人退休。不過日前美國媒體爆料，湖人明星中鋒Anthony Davis也被問到交易話題，Anthony Davis回應，「當時此消息鬧得很大，連我爸爸都打電話詢問我。」不過LeBron James無緣跟Stephen Curry同隊，今（16）日各為其主，在NBA熱身賽上點頂尖對決，最終Curry率領勇士獲勝，豪取5連勝。勇士總教練Steve Kerr在熱身賽測試不同陣容，今天由Stephen Curry、Andrew Wiggins、Jonathan Kuminga、Draymond Green、Trayce Jackson-Davis擔任球隊先發5人，最後收到的效果還不錯，賽後Kerr也坦言自己喜歡這套先發陣容。