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中華職棒台灣大賽19日將在台北大巨蛋火熱開打，剛剛在季後挑戰在脫穎而出的統一獅將和中信兄弟進行交手，前三場比賽都確定在大巨蛋開打，而G1和G2則是兄弟主場，今天晚間6點30分開賣，首日門票已經賣破3.2萬張，第二戰則也賣超過2.8萬張，兩場比賽合計售出門票已經突破6萬張。中信兄弟歷經整年球季的努力，順利在2024年下半季封王後，昨日也正式完成本季120場例行賽，最終戰績70勝50敗，勝率0.583，以全年第一及下半季冠軍之姿進軍總冠軍賽。根據聯盟賽制，中華職棒全年度第一名中信兄弟在七戰四勝制的系列賽，前兩戰G1-10/19(六)、G2-10/20(日) 以臺北大巨蛋主場， G3-10/22(二)、G4-10/23(三)為中信兄弟以客場身份出戰對手，如有需要進行後續賽事，G5-10/25(五)、G6-10/26(六)及G7-10/27(日)將回到臺中洲際棒球場，主場迎戰對手進行3連戰，兄弟在14、15日優先服務季票、會員球迷，可優先購買G1和G2門票，今天則為聯名卡購票時間，晚間6點30分全面開賣，中信兄弟宣布目前G1預售票已破3.2萬張；而G2目前也已經賣出2.8萬張預售票。而根據統一官方宣佈售票狀況，目前G4台南主場賽事內野區已經遭到秒殺，G3大巨蛋賽事的一壘內野區也近乎完售，顯示本次台灣大賽的人氣十足。