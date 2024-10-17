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基隆市長謝國樑罷免案落幕，罷免案並未過關，民進黨秘書長林右昌16日受訪時表示，罷免不是民主政治常態，透過罷免增加國會席次的角度不是很健康。對此，桃園市議員凌濤直言，基隆一役阻斷總統賴清德的大罷免盤算，林右昌才想起罷免非常態、罷免不健康，因為他深知，若賴清德決心發起全台各地立委罷免，在他當秘書長的操盤下，只會兵敗如山倒。凌濤16日在臉書發文表示，林右昌受訪聲稱民進黨從來沒有發起罷免，又以接班推託、毫無勇氣的提及他絕對不會回鍋基隆挑戰、新北不敢說不要；再加上當過內政部長的人，選舉時不帶身分證，「這三件事情，可以證明林右昌是一個沒有肩膀、不敢承擔、政治素養極爲低落的政治人物。踩踏基隆民主、市民的權利、操作風災的前市長，是吃人血饅頭，品格被打上問號。」凌濤說，如今基隆一役阻斷賴清德的大罷免盤算，才想起罷免非常態、罷免不健康，因為林右昌深知，若賴清德決心發起全台各地立委罷免，在他當秘書長的操盤下，只會兵敗如山倒，沒辦法達成交付的任務，「面臨黨內外壓力，還不如現在就請辭秘書長，到新北跑選舉？」凌濤指出，其實勝敗乃兵家常事，罷樑行動失敗了，勇於坦承不可恥；可恥的是，從頭到尾「失敗的政黨介入」，還力求表面切割，「臭罷免團體非常態、不健康」，慘遭公民團體看破手腳。賴清德面臨第一次重大的挫敗，應該對林右昌操盤表達看法，而不是放任自己的秘書長，不服輸、還在牽拖在野黨。