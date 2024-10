我是廣告 請繼續往下閱讀

英國偶像天團「一世代」(One Direction)成員連恩潘恩(Liam Payne、連恩佩恩),台灣時間今(17)日在阿根廷的一間飯店墜樓身亡,享年31歲,消息一出震驚全球,回顧連恩潘恩的一生,從在一世代的輝煌到單飛後的音樂生涯,後期他坦言自己心理狀況出問題,令人惋惜不已。連恩潘恩1993年8月29日出生於英國伍爾弗漢普頓,從小就展現出十足音樂天賦。14歲時,他首次參加了英國真人選秀節目《X音素》(The X Factor),在18萬名選手中脫穎而出,成為男生組的TOP24,之後評審西蒙高維爾建議他先完成學業,因此淘汰了他。之後他和同樣以個人身分參賽、未能成功晉級的其他選手,包括奈爾霍蘭、贊恩馬利克、哈利史泰爾斯、路易湯姆林森,一起被組成「一世代」,反而最終在比賽中獲得了第3名。雖然一世代在《X音素》比賽中並沒有獲得冠軍,但他們迅速成為全球最受歡迎的男團之一,發行了多張暢銷專輯,包括《Up All Night》、《Take Me Home》、《Midnight Memories》都在全球大熱銷、囊括多個音樂大獎。而連恩潘恩在團隊中不僅負責歌唱,還參與了歌曲的創作,展現了他卓越的音樂才華。一世代在2016年宣布暫時休團後,連恩潘恩開始發展個人音樂事業。2017年發行了首支單曲《Strip That Down》並大獲成功,展示了他擅長R&B風格。之後連恩潘恩陸續推出了多首熱門單曲和專輯,像是《Bedroom Floor》、《Get Low》、《LP1》都獲得不錯的成績。除了音樂事業,連恩潘恩的個人生活也備受關注。他和大他10歲的女歌手雪莉兒(Cheryl Cole)曾有一段戀情,並在2017年誕下一子,然而兩人的關係在隔年就告終。儘管他在音樂上取得了巨大成功,但連恩潘恩也曾吐露過在成名背後面臨的心理健康問題,坦言在樂團事業頂端之際出現酗酒問題,被診斷出ADHD(注意力不足過動症)、有自傷念頭等等,2023年他宣布要戒酒,並尋求專業協助,原以為一切都漸漸步上正軌,突如其來的噩耗令粉絲和外界大感不捨。