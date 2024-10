我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣唯一零廢時裝 Story Wear,今日(10/16)於臺北時裝週帶來 2025 全新系列【 ONE 】,品牌邁向第六年,首次與有機會角逐奧斯卡動畫短片的導演王登鈺與30年凱恩高訂西服聯名設計,展現甜蜜卻艱辛的生命力。創作以生命篇章為始,描述創業艱辛冒險犯難的過程;再到從人與人之間的連線至台灣獨有山海、天際線為靈感,從渺小的自我信念出發、跨域共創。時裝秀上,特邀長期關注社會共融的影像導演王小棣擔任編劇、變裝皇后熱舞獻唱展現多元共融精神、蘇打綠團長阿福擔任音樂總監,以英倫龐克打造秀場氛圍,現場亦邀請多位藝名人走秀,如:作家 Morris、日本人 一樹(KAZUKI )、演員加賀美智久( Tomo )。與有著信念堅持的藝術家合作,是 Story Wear 選擇夥伴的關鍵原因,與動畫導演王登鈺合作,其作品《幽暗小徑的鬼》榮獲多國獎項、更角逐奧斯卡動畫資格。他用動畫讓臺灣歷史的幽暗小徑被看見,讓過去成為未來的養分,Story Wear 也是將回收舊物,轉化成未來時尚;結合台灣大稻埕擁有 30 年豐富經驗的凱恩訂製西服師傅,採用經典西裝高級訂製服庫存布料製作全系列商品,刻畫呈現臺灣舊時代的黃昏暈光,定調出臺灣的 PANTONE 色系,將此線材色系延伸成「登登橘」點亮系列商品,帶回舊時代的美好,呈現獨特美學風格。Story Wear 全新系列【 Together as ONE 】,以城市天際線為靈感,使用藍曬手法,將淘汰床單重印染圖䲢、製成一朵朵的品牌花飾並結合回收牛仔,展現創新與永續的設計理念。Darren 「Qpee」聯名丹寧商品,代表每個人內心中調皮精靈的角色,鼓勵人們打破陳規、探索生活中的無限可能,與 Story Wear 的永續理念完美結合。將回收牛仔褲與多樣材質巧妙拼接,利用拼接技法、刺子繡、或是將所有褲頭拆掉製成衣服;另外,同樣將淘汰棄置物重製成時尚單品還有遠傳電信,Story Wear 已連續兩年,與遠傳電信攜手合作,回收遠傳門市廢棄廣告旗幟、再重製、設計成走秀商品及時裝秀來賓禮品,令人耳目一新,將廢棄物翻轉成為時尚單品,展現品牌對可持續時尚的堅持。【 ONE LIFE 】強調每個人的生命都重要,升級設計需要大家共同創作才能實現!邀請王小棣導演偕同演員呈現冠百幕後夥伴在秀場後台的短劇,講述品牌背後的「零廢故事」。由演員與萱藝新知腦性麻痺協會共同演出,穿梭在炫麗的時裝秀與腦麻家庭日常生活的對比中,傳遞「能與不能」的張力,展現魅力迷人的深沉和溫度。渣打銀行透過 Story Wear 引薦,志工活動與腦麻協會合作,協助協會回收牛仔褲、拆解褲子,更動手製作零廢棄牛仔布玫瑰胸花將用來義賣,替 16-35 歲的經濟弱勢青年創造學習、成長及就業機會的「渣打 Futuremakers 全球公益計畫」,造福更多學子們。融合家庭兄弟( FAMILYBROS )唯庭提倡的「 Daily Fashion 」及 Story Wear 最擅長的回收丹寧升級設計,共同推出適合每日展現品味的單品,包含對稱拼接 Oversize 襯衫、澎澎編織托特包、單寧編織項鍊等,讓永續時尚的設計作品能更走入生活中。亦與致力於材料科技永續創新的防護配件領導品牌犀牛盾 RHINOSHIELD 聯名推出一系列可回收再生的單一材料手機殼、與手機支架,將 Story Wear 本季細膩的設計美學印製融入日常不離手的行動配件上,即將正式上市。