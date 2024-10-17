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民眾黨立院黨團提議，邀請行政院長卓榮泰專案報告政府能源配比及電價政策，立法院長韓國瑜今（17）日召集朝野協商，協商時立院秘書長周萬來插話，遭民進黨團總召柯建銘制止，柯建銘也建議在野黨質詢時人數分配，遭國民黨團總召傅崐萁酸，管到在野黨來了，還說柯在立院30年，除了生孩子，什麼都辦得到。柯建銘因膝蓋開刀，今天是本會期第一次參與協商。在討論卓榮泰專案報告時，民進黨團幹事長吳思瑤說，希望也能讓卓榮泰報告台電的追加減預算。周萬來提醒，一個是專案報告，一個是預算案，並不一樣，柯建銘立刻制止，說朝野協商時，秘書長不應主導。接著韓國瑜說，建議質詢時人數是國民黨7人、民進黨7人、民眾黨1人。民眾黨團總召黃國昌希望，質詢時間可以從15分鐘增加為20分鐘。柯建銘說，若擔心質詢人數太少，國民黨可以禮讓名額給民眾黨，藍白自己去協調。傅崐萁笑著說，柯總召管到在野黨來了，立院秘書長也要管、在野黨也要管。柯建銘要解釋，傅崐萁說，柯建銘在立院30年，除了生小孩，什麼事都辦得到，「但如果你可以懷孕，我也佩服。」協商最後朝野共識，考量到讓民眾黨能充分發言，定於29日邀卓榮泰進行專案報告，質詢人數國民黨9人、民進黨9人、民眾黨2人，質詢時間仍為15分鐘。