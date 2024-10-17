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▲小S說柯佳嬿上節目好矜持，和她聽聞別人說的豪爽個性不一樣，楊祐寧則爆料柯佳嬿私下愛開黃腔。（圖／《小姐不熙娣》提供）

▲王大陸在錄節目前竟問主持人是誰？讓小S不可置信大走心。（圖／《小姐不熙娣》提供）

小S和派翠克以《小姐不熙娣》入圍第59屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，最新一集節目中楊祐寧、柯佳嬿、王大陸、製作人B2一起來宣傳最近熱播中的《艾嘉食堂》，柯佳嬿被cue跳老公坤達的「16蹲」，嚇得連忙拒絕，另外王大陸在錄製前竟然問楊祐寧；「今天的主持人是誰？」讓小S當場傻眼，有眼不識泰山的還有楊祐寧，自爆一開始不認識來《艾嘉食堂》擔任實習生的舒華，還邀她「尬舞」！製作人B2笑說《艾嘉食堂》真實呈現藝人生活，讓他「看到了柯佳嬿的真面目」，小S則提到這次已經是柯佳嬿第二次上《小姐不熙娣》，然而每次都覺得柯佳嬿真的好矜持、很難訪，讓小S很想來一杯威士忌加咖啡，但又常常聽說柯佳嬿個性豪爽、很愛講幹話，對此直呼疑惑。楊祐寧則爆料私下的柯佳嬿很愛開黃腔，柯佳嬿本人害羞表示：「我是比較慢熟的人，可能需要經過幾次接觸，我才會比較自在。」鮮少公開談論婚姻的柯佳嬿，在節目中透露沒預料到老公坤達會因為ENERGY重新翻紅，表示：「看他這麼認真練舞，感覺很新鮮」，被問到有沒有重新愛上老公？她笑稱現在會以「男團眼光」重新審視他。而小S在節目中還要求柯佳嬿現場大秀ENERGY最近的舞步「16蹲」，讓柯佳嬿當場嚇得拒絕，但小S沒有放過她，拉著大家一起陪她一起。王大陸在《艾嘉食堂》中是個有點容易出包的黑洞般人物，在節目錄製前也展露了這一面，王大陸竟然問楊祐寧當天的主持人是誰，讓小S一聽立刻走心，驚訝問道：「不會吧？」全場笑成一片，王大陸這才急忙解釋，自己其實是想問上午宣傳活動的主持人是誰。《艾嘉食堂》還邀請了韓國女團(G)I-DLE的舒華來擔任實習生參與錄製，柯佳嬿大讚舒華的出場就有一陣清爽感，走進廚房感覺都是香的，令疲憊的大家為之一振。楊祐寧則自爆一開始不認識舒華，看她舞跳得很好，還跟舒華說：「妳舞跳得很好欸，我以前也是熱舞社的，來尬一下！」讓旁人都超傻眼，場面十分逗趣。