我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Meeting Styles國際塗鴉藝術節睽違2年回歸新北辦理,揮灑塗鴉自由色彩。(圖/新北市政府文化局提供)

▲435荷蘭籍駐村藝術家龍阿水參與國際塗鴉藝術節,進行現地創作。(圖/新北市政府文化局提供)

▲435進駐塗鴉藝術家龍阿水於聚落園區圍牆進行底漆繪製。(圖/新北市政府文化局提供)

▲2024 Meeting of Styles 國際塗鴉藝術節將在新北與花蓮雙城連動舉辦。(圖/新北市政府文化局提供)

2024年「Meeting of Styles 國際塗鴉藝術節」在臺灣首次雙城連動,新北、花蓮一起展開年度街頭藝術潮流盛會!活動10月18至20日於花蓮市舉行,10月22至26日移師新北435藝術聚落進行現地塗鴉藝術繪製,10位國內外塗鴉藝術創作者將在藝術聚落以「塗鴉中的虹色自由」為題,展現塗鴉的自由奔放與彩虹色彩的和諧共融。「Meeting of Styles 國際塗鴉藝術節」源自德國,每年度於世界各國巡迴舉辦,透過塗鴉藝術現地創作、教育講座、街舞賽事及DJ音樂演出等塑造潮流盛會。繼2022年於新北泰山辦理後,睽違2年再次回到臺灣。今年以「Educate to Elevate — 教育提升」為主題,並首度連結新北、花蓮2縣市一同舉辦,希望藉由街頭藝術,為花蓮的震後復甦注入活力,更結合新北435藝術聚落的創作能量,帶來嶄新塗鴉視覺體驗。本次藝術節在新北將有10位來自加拿大、美國、巴西、馬來西亞及臺灣等地的國內外塗鴉藝術家共襄盛舉,將在435藝術聚落園區內的彩虹色彩圍牆上揮灑創意色彩!其中來自荷蘭的龍阿水為435藝術聚落進駐藝術家,長期致力於塗鴉藝術創作及推廣,本次將攜手Meeting of Styles創辦人─德國藝術家Yours,一起於435留下經典圖騰;此外,還有本市2024年「墨路行者」國際塗鴉大賽獲得冠軍的臺灣藝術家Allo、季軍藝術家Orangone,將使用其特有的技巧與字體風格風靡全場!活動將於10/22起至10/26,連續5天在板橋435藝術聚落現地創作,歡迎民眾前來近距離欣賞藝術家的發想創作過程。期間於活動塗鴉牆拍照打卡,即可獲得「Meeting of Styles限量版貼紙」1張,每日限量領取。詳細資訊歡迎至板橋435藝文特區FACEBOOK粉絲專頁https://www.facebook.com/artzone435/及Meeting of Styles官方網站https://meetingofstyles.com/查詢。