韓萬人盯台積電法說會！「為何比台灣人更在意」　答案一出眾秒懂

韓國人比台灣人更在意台積電嗎（TSMC）？台灣護國神山、全球晶圓代工龍頭台積電（2330）今（17）舉行第三季法說會，不只創新高的「毛利率為57.8%」引發討論，還有網友發現，當台積電法說會進行時，在YouTube搜尋TSMC，最新影片幾乎都是韓國的，甚至有頻道一萬多人同時上線緊盯，好奇問到「韓國人比台灣人還在意台積電？」內行解釋，一堆韓國人買NVIDIA（輝達）、TSM ADR（台積電美股），當然超關心。
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當台積電在開法說會時，一名網友在PTT發文，表示他在YouTube搜尋「tsmc」，結果最新影片幾乎都是韓國的，特別分享一韓國美股YouTube頻道直播「台積電法說會」，居然有一萬多人在觀看，「我看台灣都沒那麼多人在看」，訝異韓國人竟然比台灣人更關注台積電的法說會。
貼文引發討論，內行網友提供答案，指出背後原因是韓國人玩的都是美股，而且一堆都買NVIDIA（輝達）跟TSM ADR（台積電美股），加上兩者的走勢差不多，因此特別關注。還笑稱：「全世界最強散戶只能是大韓民國大媽！」、「韓國散戶很強啊！狂買特斯拉狂漲」。
台積電在第三季法說會前刻公開第三季財報，合併營收約新台幣7596億9千萬元，每股盈餘（EPS）12.54元、毛利率57.8%創新高。好消息也讓美股夜盤愈戰愈勇，漲幅一度突破7%，每股報價衝破200美元，最高來到201美元，漲逾7.2%。
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