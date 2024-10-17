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▲翁倩玉要把在日本的精彩演出帶回台灣，讓台灣的粉絲也能欣賞到她的經典名曲。（圖／大大娛樂提供）

▲翁倩玉今年夏天在日本舉辦爵士演唱會，展現精湛唱功，也放話到100歲還能繼續演戲。（圖／大大娛樂提供）

台灣出生、在日本享有高知名度與尊崇地位的多棲天后翁倩玉，不但擁有「金馬影后」、「亞太影展特別演技獎」、「日本唱片大賞」等殊榮，也因熱心公益獲贈中華民國國民榮譽獎海光獎章、中華民國勳一等華光獎章等，令人佩服不已。翁倩玉將把在日本的表演升級後帶回台灣，於明年舉辦兩場《翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會》，令各界期待，而她也將在下週返台出席宣傳記者會。曾經演唱過〈祈禱〉、〈海鷗〉、〈永遠相信〉、〈愛的奉獻〉等膾炙人口經典金曲的翁倩玉，明年（2025）預計在2月15日（週六）晚上19:30 、2月16日（週日）下午15:00 於台北國際會議中心大會堂舉辦兩場演唱會，門票將於本月22日（週二）晚上18:00正式開賣，購票可以洽詢「年代售票」及全台便利超商。她剛在6月於東京聯辦兩場《Judy Ongg 爵士魅力之夜 Fovever Young Ⅷ 》演唱會，前進頗負盛名的爵士聖地「棉花俱樂部」（Cotton Club）開唱，有辦法進駐這場地表演的都是實力受肯定的中外藝人，由此也可見她的歌唱功力多年來更見爐火純青，到時〈海鷗〉、〈永遠相信〉等名曲都會在觀眾面前重現，很值得期待。除了在演藝界發展超過一甲子，多才多藝的翁倩玉還斜槓作畫，多年來潛心創作的版畫作品，曾讓她獲得日本美術大展的首獎。她以被列入千年古蹟的「平等院」境內著名建築鳳凰堂為題材，創作版畫「鳳凰迎祥」，獲得「平等院」收藏，這也是該院首度收藏外國人的作品。翁倩玉還將她獲日本美術大獎「日展」的版畫作品「廊橋淺秋」，捐贈給京都東本願寺，成為一時佳話。就算從剛入演藝圈時的美少女偶像，現在已經是漂亮長輩的年紀，翁倩玉面對每一天還是都充滿元氣，曾說：「唱歌，我可以唱爵士，還要繼續演戲，100歲也可以演老太婆！」堪稱所有演藝圈晚輩的表率。