我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁倩玉要把在日本的精彩演出帶回台灣,讓台灣的粉絲也能欣賞到她的經典名曲。(圖/大大娛樂提供)

▲翁倩玉今年夏天在日本舉辦爵士演唱會,展現精湛唱功,也放話到100歲還能繼續演戲。(圖/大大娛樂提供)

台灣出生、在日本享有高知名度與尊崇地位的多棲天后翁倩玉,不但擁有「金馬影后」、「亞太影展特別演技獎」、「日本唱片大賞」等殊榮,也因熱心公益獲贈中華民國國民榮譽獎海光獎章、中華民國勳一等華光獎章等,令人佩服不已。翁倩玉將把在日本的表演升級後帶回台灣,於明年舉辦兩場《翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會》,令各界期待,而她也將在下週返台出席宣傳記者會。曾經演唱過〈祈禱〉、〈海鷗〉、〈永遠相信〉、〈愛的奉獻〉等膾炙人口經典金曲的翁倩玉,明年(2025)預計在2月15日(週六)晚上19:30 、2月16日(週日)下午15:00 於台北國際會議中心大會堂舉辦兩場演唱會,門票將於本月22日(週二)晚上18:00正式開賣,購票可以洽詢「年代售票」及全台便利超商。她剛在6月於東京聯辦兩場《Judy Ongg 爵士魅力之夜 Fovever Young Ⅷ 》演唱會,前進頗負盛名的爵士聖地「棉花俱樂部」(Cotton Club)開唱,有辦法進駐這場地表演的都是實力受肯定的中外藝人,由此也可見她的歌唱功力多年來更見爐火純青,到時〈海鷗〉、〈永遠相信〉等名曲都會在觀眾面前重現,很值得期待。除了在演藝界發展超過一甲子,多才多藝的翁倩玉還斜槓作畫,多年來潛心創作的版畫作品,曾讓她獲得日本美術大展的首獎。她以被列入千年古蹟的「平等院」境內著名建築鳳凰堂為題材,創作版畫「鳳凰迎祥」,獲得「平等院」收藏,這也是該院首度收藏外國人的作品。翁倩玉還將她獲日本美術大獎「日展」的版畫作品「廊橋淺秋」,捐贈給京都東本願寺,成為一時佳話。就算從剛入演藝圈時的美少女偶像,現在已經是漂亮長輩的年紀,翁倩玉面對每一天還是都充滿元氣,曾說:「唱歌,我可以唱爵士,還要繼續演戲,100歲也可以演老太婆!」堪稱所有演藝圈晚輩的表率。