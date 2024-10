我是廣告 請繼續往下閱讀

王品集團與德商 foodpanda 本(10)月起展開獨家合作,業者提到,上線創造亮眼成績,像是「石二鍋」賣破1萬鍋、牛排類單日訂單大增2倍等。今(18)日宣布,將於11月1日-11月11日期間再送福利,王品旗下「王品牛排」、「初瓦」、「12MINI快煮鍋」等多個品牌將推出經典好菜,每道只要111元,最高折扣達4.2折。另外,10月底前,foodpanda用戶可輸入指定優惠碼「王品五百」獲得500元美食金。王品集團旗下21個品牌、380道外送美食,自10月1日起在foodpanda平台上獨家上架,上線僅一週,就有超過2萬名平台用戶在王品旗下餐廳消費,王品共7個火鍋品牌同時上線,也帶動當週火鍋類業績估比突破50%,foodpanda總經理黃逸華並表示,其中人氣火鍋「石二鍋」一週內賣超過1萬鍋。客單價較高的牛排類平均單日訂單量大增近2倍,鐵板燒類也有1.4倍的增幅,因此看好後續雙方合作效益。此次雙方合作還祭出大優惠,。11月「雙11」再送福利,11月1日-11月11日期間,王品旗下「王品牛排」、「初瓦」、「12MINI快煮鍋」、「嚮辣和牛麻辣鍋」、「丰禾台味風格料理」「肉次方燒肉放題」、「Oh my!原燒」7大品牌聯手推出包含海鮮、燒肉、美食小吃等多款超值私房菜,此外,Uber則是於 今(18)日宣布 Uber One 會員福利優化,與亞太地區市場同步推出 Uber One 點數回饋,讓會員因為叫車趟次獲得的點數,後續可以在 Uber App 或是 Uber Eats 使用,透過累積點數有機會可全額折抵行程費用或外送訂單費用。Uber One 點數回饋福利將於 10 月 18 日起適用於新訂閱 Uber One 的使用者,並且於 11 月 19 日開始適用於既有會員。平台提供多重 Uber One 會員獨享優惠。即日起自 10 月 31 日,所有 Uber One 會員輸入「十月想外帶」優惠序號,訂購外帶自取單筆消費滿 179 元享五次訂單 7 折優惠(單筆最高折 60 元)。即日起自 10 月 31 日,Uber One 會員於 Uber App 輸入「會員去渡假」優惠序號,享 4 趟 85 折機場送機行程與指定高鐵站行程乘車優惠(單趟折抵上限 200 元,數量有限,兌完為止)、Uber One 會員 Uber App 新用戶輸入「會員一訂省」優惠序號,首趟行程享 200 元乘車優惠,完成首搭可再領價值共計 800 元優惠大禮包。