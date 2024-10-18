我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《小雁與吳愛麗》獲得金馬獎多項提名，卻是部分觀眾比較有障礙的黑白電影，導演和演員們都努力在為片子宣傳。（圖／牽猴子提供）

昔日《型男大主廚》主持搭檔曾國城、夏于喬，闊別13年，又一起在金鐘獎頒獎典禮上合體，但在台上話題不免又繞到最近一起合作的電影《小雁與吳愛麗》，該片入圍本屆金馬獎8項大獎，近日起已在全台各地上映，卻面臨票房苦戰，身為女主角的夏于喬和導演老公林書宇都在社群網站上發文，努力製造話題。剛巧曾國城也在該片演出，還因而提名金馬獎最佳男配角，因此與夏于喬藉著金鐘獎頒獎典禮的舞台，「偷渡」一下為片子宣傳。曾國城表示，自從13年前和夏于喬、詹姆士一起上台領金鐘獎，在夏于喬離開後，該節目就再也沒得獎，直呼：「You Are So Lucky You Know?」然後自我打趣稱每年入圍金鐘獎，都一定會來參加，有時候就會「一不小心帶一些東西回去做紀念」，夏于喬和他互相提到對方因為《小雁與吳愛麗》入圍了金馬獎，拿片中的橋段彼此調侃，曾國城說道：「我說妳以前在《型男》殺魚的功夫那麼差，想不到電影裡殺人還蠻厲害。』夏于喬則回應：「我也是到這一次，才知道你身上的油花和日本和牛一樣均勻，這些在電影裡都有。」暗指曾國城在該片中有背面全裸的畫面。雖然有網友對於這一段，表示：「今天都來打戲的。」除了曾國城和夏于喬外，也有阿Ken藉機宣傳自己執導的影集《X！又是星期一》收視開紅盤，可是他們置入的節奏拿捏算精準，不會拖長到讓人不耐，都沒有讓網友太過反感。