我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《小雁與吳愛麗》獲得金馬獎多項提名,卻是部分觀眾比較有障礙的黑白電影,導演和演員們都努力在為片子宣傳。(圖/牽猴子提供)

昔日《型男大主廚》主持搭檔曾國城、夏于喬,闊別13年,又一起在金鐘獎頒獎典禮上合體,但在台上話題不免又繞到最近一起合作的電影《小雁與吳愛麗》,該片入圍本屆金馬獎8項大獎,近日起已在全台各地上映,卻面臨票房苦戰,身為女主角的夏于喬和導演老公林書宇都在社群網站上發文,努力製造話題。剛巧曾國城也在該片演出,還因而提名金馬獎最佳男配角,因此與夏于喬藉著金鐘獎頒獎典禮的舞台,「偷渡」一下為片子宣傳。曾國城表示,自從13年前和夏于喬、詹姆士一起上台領金鐘獎,在夏于喬離開後,該節目就再也沒得獎,直呼:「You Are So Lucky You Know?」然後自我打趣稱每年入圍金鐘獎,都一定會來參加,有時候就會「一不小心帶一些東西回去做紀念」,夏于喬和他互相提到對方因為《小雁與吳愛麗》入圍了金馬獎,拿片中的橋段彼此調侃,曾國城說道:「我說妳以前在《型男》殺魚的功夫那麼差,想不到電影裡殺人還蠻厲害。』夏于喬則回應:「我也是到這一次,才知道你身上的油花和日本和牛一樣均勻,這些在電影裡都有。」暗指曾國城在該片中有背面全裸的畫面。雖然有網友對於這一段,表示:「今天都來打戲的。」除了曾國城和夏于喬外,也有阿Ken藉機宣傳自己執導的影集《X!又是星期一》收視開紅盤,可是他們置入的節奏拿捏算精準,不會拖長到讓人不耐,都沒有讓網友太過反感。