我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ BLG 的上路Bin真的出手了!(圖/LOL Esports Flickr)

▲ 韓國第一種子HLE慘遭淘汰,倒在8強。(圖/LOL Esports Flickr)

2024年 LOL《英雄聯盟》 S14 世界賽正在進行入8強淘汰賽,18日晚間由韓國LCK 的 HLE 強碰中國 LPL 的 BLG ,兩隻第一種子隊伍展開正面對決,的顏面之爭正式打響,最終 BLG 成功上演讓一追三,陣中明星上路 Bin 直接擊潰對手 Doran ,並帶領隊伍順利晉級四強。本次韓國 HLE 與中國 BLG 的對決,在賽前就被預測為勢均力敵的對局,第一場比賽 HLE 中路選手 Zeka 選用賽勒斯表現亮眼,順利拿下第一場比賽勝利。沒想到後續賽事卻風雲變色,BLG 上路 Bin「開始出手」,選用藍寶直接完虐 HLE 上路 Doran 的吶兒,到了第三場 Doran 改用 Jax 應戰 Bin 的吶兒,卻又慘遭爆打,第四場又換 Bin 選賈克斯 Jax , Doran 又拿回吶兒,但 Doran 再次被爆打,直接上演正反手教育,這系列比賽 HLE 直接被 BLG 打出最終 BLG 擊潰 HLE 晉級四強,也讓中國 LPL 內戰將再次上演,10月26日將由LPL第一種子 BLG 對上第四種子 WBG 。🟡10/17(BO5)⚔️20:00- LNG1:3 WBG(WBG晉級4強)🟡10/18(BO5)⚔️20:00- HLE 1:3 BLG(BLG晉級4強)🟡10/19(BO5)⚔️20:00- TES vs. T1🟡10/20(BO5)⚔️20:00- GEN vs. FLY🟡10/26(BO5)⚔️20:00-BLG vs. WBG