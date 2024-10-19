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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍戰G5慘敗，以6：12大比分不敵紐約大都會，系列賽被扳成了2：3。道奇隊日籍球星大谷翔平這一場比賽4打數2支安打，還有1次保送，打擊表現不錯，不過他在首局恍神、出現消極跑壘，也讓主帥Dave Roberts罕見地嚴厲指摘，認為這樣的失誤沒有藉口。比賽期間，道奇總教練Dave Roberts在接受美國電視台FOX體育記者Ken Rosenthal採訪時，，當時二三壘有人無人出局，Teoscar Hernandez擊出游擊方向滾地球，但大谷沒有趁機跑回本壘，導致該局沒有得分，之後氣勢轉向大都會這裡，主場軍在3局內狂轟8分。Pete Alonso首局敲出3分砲，第3局大都會利用2次保送和4支安打，大舉攻下了5分，到了第4局，他們已經拿到了10分，這讓道奇隊要反攻也變得很困難，比賽大致底定。對於大谷當時的跑壘情況，Roberts坦言自己「也不明白」，之後又補充表示：「（brain cramp and locked up right there）。對手也在那之後士氣大振，希望我們能挺過來。」道奇隊最終以6：12輸掉了系列賽第5戰，不過他們還有機會在回到洛杉磯的主場終結系列賽，目前他們仍以3：2處於聽牌局面。根據日本媒體《Full-Count》報導，賽後Roberts再次被問到此問題，他嚴厲地表示，當時無人出局，一三壘手趨前、二遊守在後面，球打在二游之間，大谷應該跑壘，「。」