美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊在國家聯盟冠軍戰G5慘敗,以6:12大比分不敵紐約大都會,系列賽被扳成了2:3。道奇隊日籍球星大谷翔平這一場比賽4打數2支安打,還有1次保送,打擊表現不錯,不過他在首局恍神、出現消極跑壘,也讓主帥Dave Roberts罕見地嚴厲指摘,認為這樣的失誤沒有藉口。比賽期間,道奇總教練Dave Roberts在接受美國電視台FOX體育記者Ken Rosenthal採訪時,,當時二三壘有人無人出局,Teoscar Hernandez擊出游擊方向滾地球,但大谷沒有趁機跑回本壘,導致該局沒有得分,之後氣勢轉向大都會這裡,主場軍在3局內狂轟8分。Pete Alonso首局敲出3分砲,第3局大都會利用2次保送和4支安打,大舉攻下了5分,到了第4局,他們已經拿到了10分,這讓道奇隊要反攻也變得很困難,比賽大致底定。對於大谷當時的跑壘情況,Roberts坦言自己「也不明白」,之後又補充表示:「(brain cramp and locked up right there)。對手也在那之後士氣大振,希望我們能挺過來。」道奇隊最終以6:12輸掉了系列賽第5戰,不過他們還有機會在回到洛杉磯的主場終結系列賽,目前他們仍以3:2處於聽牌局面。根據日本媒體《Full-Count》報導,賽後Roberts再次被問到此問題,他嚴厲地表示,當時無人出局,一三壘手趨前、二遊守在後面,球打在二游之間,大谷應該跑壘,「。」