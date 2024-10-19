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▲7-11五六日咖啡優惠，7-11厚椰美式、拿鐵下殺4折優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11在10月19日、10月20日限定，指定支付享霜淇淋、特大杯思樂冰、酷聖石霜淇淋買一送一。（圖／業者提供）

▲7-11即日起買任一杯不可思議咖啡即贈氮氣系列1杯。（圖／7-11提供）

▲7-11購買CITY PEARL全品項任選第2杯半價。（圖／7-11提供）

▲7-11行動隨時取的霜淇淋、思樂冰也有優惠。（圖／7-11提供）

▲酷聖石任選10件490元，可選冰淇淋或霜淇淋。（圖／7-11提供）

▲天氣又要變涼了，7-11推出暖咖啡寄杯優惠。（圖／業者提供）

▲全家即起美式、膠原拿鐵通通第2杯10元開喝。（圖／全家提供）

▲「全家康康5」是10月18日至10月20日。（圖／業者提供）

▲使用指定支付方式，天天於萊爾富購買指定咖啡品項，贈同品項咖啡兌換券乙張。（圖／取自聯邦銀行）

▲▲美廉社周末限時促銷優惠，濃萃系列美式、拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）

週末出遊前先來杯咖啡提提神！今（19）日起美廉社美式、拿鐵買一送一，7-11卡布奇諾第2杯10元，還有精品美式、生椰厚拿鐵同品項2杯88元，相當於每杯下殺約4折，比買一送一更便宜。本週還有全家、7-11霜淇淋買一送一優惠，7-11思樂冰也半價喝，《NOWnews》整理各大通路咖啡優惠，讓你一文秒懂哪家最划算。◾大杯卡布奇諾第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾冰黑糖珍珠撞椰奶2杯88元，5.2折（原價85元、特價44元）◾生椰厚拿鐵2杯88元，4折（原價110元、特價44元）◾大杯精品美式2杯88元，4.4折（原價100元、特價44元）◾cold stone酷聖霜（酷聖石霜淇淋）買1送1，5折（原價59元、特價30元）◾雪淋霜全口味霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾特大杯思樂冰買1送1，5折（原價45元、特價28元）◾「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡任一杯再贈氮氣系列1杯舉例來說：購買「不可思議咖啡」燕麥拿鐵原價105元，即可贈送氮氣冷萃咖啡一杯（原價110元）◾CITY PEARL全品項任選第2杯半價舉例來說：冰胭脂紅茶珍珠歐蕾第2杯半價，7.5折（原價75元、特價57元）珍珠奶茶第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）◾酷聖石任選10件490元，8.3折，可選冰淇淋／霜淇淋（原價59元、特價49元）◾霜淇淋任選10件390元，7.9折（原價49元、特價39元）◾大杯思樂冰10杯300元，7.7折（原價39元、特價30元）◾特大杯思樂冰10杯320元，7.1折（原價45元、特價32元）◾大杯厚乳拿鐵10杯390元，6折（原價65元、特價39元）◾中杯精品拿鐵／精品美式10杯600元，6.7折（原價90元、特價60元）◾珍珠奶茶10杯400元，6.7折（原價60元、特價40元）◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯540元，6.8折（原價80元、特價54元）◾風味飲系列10杯460元，7.1折（原價65元、特價46元）活動品項：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵◾大杯特濃美式第2杯10元，6.8折（原價55元、特價38元）◾蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元，5.5折（原價99元、特價55元）◾特大杯冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾御茶園冷山茶王500ml 買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾泰山Cheers強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾Gery厚醬起司蘇打餅買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買1送1，5折，（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，（原價60元、特價30元）