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MLB美國職棒美聯冠軍系列戰G4，克里夫蘭守護者今（19）日續在主場迎戰紐約洋基，系列賽賽前以2：1領先的洋基隊，本場比賽要力拼搶勝聽牌。而此戰洋基團隊共3人敲出全壘打，包含重砲Giancarlo Stanton在6局上的一發3分砲，季後賽個人第4發全壘打出爐，也是個人連2戰開轟，本場比賽主場作戰的守護者隊派出二年級生右投Gavin Williams擔綱先發，至於洋基則推派火球男Luis Gil迎戰。此戰洋基首局就有攻勢，開路先鋒Gleyber Torres率先敲安上壘，，洋基率先取得2：0領先；1局下守護者強打José Ramírez在三壘有人時敲出高飛犧牲打，追回1分。2局上洋基攻勢尚未停歇，，幫助洋基進帳第3分。3局下守護者靠著Josh Naylor在得點圈有人下敲出適時安打，再將比數追近至2：3。比賽來到6局上，洋基Juan Soto率先選到保送上壘，下一棒Aaron Judge敲出安打，，也幫助條紋軍一舉擴大領先至6：2。7局下守護者發動反擊，José Ramírez先是敲出帶有打點的長打，幫助球隊進帳分數，，隨後8局下再添得1分，雙方戰成6：6平手。9局上半守護者推派終結者Emmanuel Clase上場，但他卻表現不理想，單局被洋基敲出3支安打，加上隊友守備也發生失誤，失掉2分，洋基取得8：6領先，搭配後援投手Tommy Kahnle9下成功守成