MLB美國職棒美聯冠軍系列戰G4，克里夫蘭守護者今（19）日續在主場迎戰紐約洋基，系列賽賽前以2：1領先的洋基隊，本場比賽要力拼搶勝聽牌。而此戰洋基團隊共3人敲出全壘打，包含重砲Giancarlo Stanton在6局上的一發3分砲，季後賽個人第4發全壘打出爐，也是個人連2戰開轟，終場洋基就以8：6擊敗守護者，系列賽取得3：1的聽牌優勢，再1勝就能前進世界大賽。
洋基此戰砲聲隆隆 團隊共3人開轟
本場比賽主場作戰的守護者隊派出二年級生右投Gavin Williams擔綱先發，至於洋基則推派火球男Luis Gil迎戰。此戰洋基首局就有攻勢，開路先鋒Gleyber Torres率先敲安上壘，隨後Juan Soto則是大棒一揮，敲出一發中右外野方向的2分砲，洋基率先取得2：0領先；1局下守護者強打José Ramírez在三壘有人時敲出高飛犧牲打，追回1分。
2局上洋基攻勢尚未停歇，捕手Austin Wells同樣把球扛出中外野大牆，這是一發陽春砲，幫助洋基進帳第3分。3局下守護者靠著Josh Naylor在得點圈有人下敲出適時安打，再將比數追近至2：3。
比賽來到6局上，洋基Juan Soto率先選到保送上壘，下一棒Aaron Judge敲出安打，隨後輪到Giancarlo Stanton打擊，他則是一棒將球扛出左外野大牆，季後賽個人第4轟出爐，也幫助條紋軍一舉擴大領先至6：2。
7局下守護者發動反擊，José Ramírez先是敲出帶有打點的長打，幫助球隊進帳分數，隨後Josh Naylor再補上帶有2分打點的二壘安打，守護者追近至5：6，隨後8局下再添得1分，雙方戰成6：6平手。
守護者終結者Clase放火 洋基終場2分差贏球
9局上半守護者推派終結者Emmanuel Clase上場，但他卻表現不理想，單局被洋基敲出3支安打，加上隊友守備也發生失誤，失掉2分，洋基取得8：6領先，搭配後援投手Tommy Kahnle9下成功守成，終場洋基就以2分之差氣走守護者，系列賽取得3勝1敗聽牌優勢。
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本場比賽主場作戰的守護者隊派出二年級生右投Gavin Williams擔綱先發，至於洋基則推派火球男Luis Gil迎戰。此戰洋基首局就有攻勢，開路先鋒Gleyber Torres率先敲安上壘，隨後Juan Soto則是大棒一揮，敲出一發中右外野方向的2分砲，洋基率先取得2：0領先；1局下守護者強打José Ramírez在三壘有人時敲出高飛犧牲打，追回1分。
2局上洋基攻勢尚未停歇，捕手Austin Wells同樣把球扛出中外野大牆，這是一發陽春砲，幫助洋基進帳第3分。3局下守護者靠著Josh Naylor在得點圈有人下敲出適時安打，再將比數追近至2：3。
比賽來到6局上，洋基Juan Soto率先選到保送上壘，下一棒Aaron Judge敲出安打，隨後輪到Giancarlo Stanton打擊，他則是一棒將球扛出左外野大牆，季後賽個人第4轟出爐，也幫助條紋軍一舉擴大領先至6：2。
7局下守護者發動反擊，José Ramírez先是敲出帶有打點的長打，幫助球隊進帳分數，隨後Josh Naylor再補上帶有2分打點的二壘安打，守護者追近至5：6，隨後8局下再添得1分，雙方戰成6：6平手。
守護者終結者Clase放火 洋基終場2分差贏球
9局上半守護者推派終結者Emmanuel Clase上場，但他卻表現不理想，單局被洋基敲出3支安打，加上隊友守備也發生失誤，失掉2分，洋基取得8：6領先，搭配後援投手Tommy Kahnle9下成功守成，終場洋基就以2分之差氣走守護者，系列賽取得3勝1敗聽牌優勢。