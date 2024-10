我是廣告 請繼續往下閱讀

▲班克斯當天穿著樣式普通的T恤,上面印著標語「不要屈服於內部戰爭。結束退伍軍人自殺(Do Not Give In To The War Within.End Veteran Suicide)」。(圖/翻攝自NBC新聞截圖)

美國達美航空(Delta Air)近日將一位退役女軍人趕下班機,理由是她穿著不當,上衣的標語讓人感到不舒服。然而,該退役女軍人投訴,稱自己的衣服只是呼籲人們關注退伍軍人自殺的問題,竟因此被趕下飛機,讓她無法接受。根據《紐約郵報》報導,班克斯(Catherine Banks)是位擁有22年海軍陸戰隊經驗的退伍老兵,10月16日她搭乘達美航空班機,從舊金山國際機場出發,準備去探望家人。不料,機上一位男性空服員在班克斯入座後,前來示意要求她離開飛機。班克斯雖然一頭霧水還是照做了,想說自己或許無意間違反了規定。沒想到,被帶回航廈後,空服員告訴她問題出在她的上衣,因為她的上衣「具有威脅性」。班克斯說自己當場傻眼,反問對方「你在開玩笑嗎?」班克斯當天穿著樣式普通的T恤,上面印著標語「不要屈服於內部戰爭。結束退伍軍人自殺(Do Not Give In To The War Within.End Veteran Suicide)」。班克斯解釋了自己退伍軍人的身份,並強調該衣服只是呼籲人們關注退伍軍人自殺的問題,但對方完全不在乎,強調想上飛機就必須換件衣服。最終班克斯妥協了,換掉衣服,但她控訴為此感到被羞辱,「我覺得他們奪走了我的靈魂」。對此,達美航空回應表示,航空公司有權拒絕運送可能對其他乘客造成冒犯或騷擾的乘客,但是「我們感謝她為我們國家所做的服務」,並稱會再去深入了解此事。