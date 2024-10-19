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▲班克斯當天穿著樣式普通的T恤，上面印著標語「不要屈服於內部戰爭。結束退伍軍人自殺（Do Not Give In To The War Within.End Veteran Suicide）」。（圖／翻攝自NBC新聞截圖）

美國達美航空（Delta Air）近日將一位退役女軍人趕下班機，理由是她穿著不當，上衣的標語讓人感到不舒服。然而，該退役女軍人投訴，稱自己的衣服只是呼籲人們關注退伍軍人自殺的問題，竟因此被趕下飛機，讓她無法接受。根據《紐約郵報》報導，班克斯（Catherine Banks）是位擁有22年海軍陸戰隊經驗的退伍老兵，10月16日她搭乘達美航空班機，從舊金山國際機場出發，準備去探望家人。不料，機上一位男性空服員在班克斯入座後，前來示意要求她離開飛機。班克斯雖然一頭霧水還是照做了，想說自己或許無意間違反了規定。沒想到，被帶回航廈後，空服員告訴她問題出在她的上衣，因為她的上衣「具有威脅性」。班克斯說自己當場傻眼，反問對方「你在開玩笑嗎？」班克斯當天穿著樣式普通的T恤，上面印著標語「不要屈服於內部戰爭。結束退伍軍人自殺（Do Not Give In To The War Within.End Veteran Suicide）」。班克斯解釋了自己退伍軍人的身份，並強調該衣服只是呼籲人們關注退伍軍人自殺的問題，但對方完全不在乎，強調想上飛機就必須換件衣服。最終班克斯妥協了，換掉衣服，但她控訴為此感到被羞辱，「我覺得他們奪走了我的靈魂」。對此，達美航空回應表示，航空公司有權拒絕運送可能對其他乘客造成冒犯或騷擾的乘客，但是「我們感謝她為我們國家所做的服務」，並稱會再去深入了解此事。