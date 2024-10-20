台灣熱門障礙賽事「斯巴達障礙跑Spartan Race」今又來到去年難度堪稱史上最硬的「新北市站」的平溪龍華書院舉行為期兩天的首日賽事就有逾3千大小勇士參賽，今在長度最長有21K野獸賽(Beast)中，去年10K超級賽(Super)封王的日本最強公務員加藤浩以多達8分多鐘差距打敗台將「耶穌」蔡榮峻封王；女子組則是去日本求學去年返台的素人選手王南評首度封后，連她自己賽後都覺得不可思議！
斯巴達障礙跑新北市站去年經歷50K超獸賽因為難度太高而創下無人完賽的空前紀錄後，今年路段重新做調整難度下修，總算讓與賽的選手可以笑著衝終點，兩天下來就有6500人報名參賽。首日先進行21K野獸賽(Beast)和人數最多2300名小勇士組賽程，今年還首度結合漫威超級英雄主題舉辦有獎金的新北漫威復仇者聯盟主題賽，許多小勇士都在父母親的巧手打扮下以漫威英雄的裝扮參賽。
21K野獸賽(Beast)今共有近700名男女選手參賽，在21公里賽程中共有多達32道關卡必須挑戰，去年前一天才剛比完101登高賽的日本「登高王」加藤浩，隔天就驚人拿下10K超級賽，今年因為有事沒辦法參加101登高賽下，加碼挑戰21K野獸賽，結果在第6道關卡就開始甩開其他人一路領先，最終以2小時12分41秒完賽，在日本是公務員的加藤浩，每天利用下班2小時訓練下，今年也橫掃日本斯巴達三度奪下冠軍，他說：「去年的難度確實很高，今年難度有簡單一點，但也都有不同的體驗。」
去年在21K野獸賽男子總排第二，今年依舊名列第二、因為一頭長髮被跑友暱稱為「耶稣」的台中跑者蔡榮峻，完全沒有因為連兩年屈居亞軍而覺得不開心，他說：「這些外國選手本來實力就比我好。」蔡榮峻從國中開始就熱愛跑步，但在高中到當兵時一度停了10年運動，一直到7年前友人約他跑步，他說：「當時下班回家就打電動覺得很無聊，所以重新跑步後就一路持續到現在。」
周青十字韌帶斷裂復健後拿第四
但最讓人稱讚的是去年4月在高雄站意外受傷導致十字韌帶斷裂的台灣越野跑好手周青，在復健長達一年半後今重新復出參賽，最終也跑出2小時37分16秒、男子總排第4的佳績，他說：「雖然腳傷大約只恢復了7、8成，但主要是9月才開始恢復跑步，甚至連體重都胖了10公斤，但還是很想出來跑，當做恢復訓練，很多站沒有過於勉強硬撐，最後能夠順利完賽就已經很滿意了，預估可能還要再半年才能恢復到過去的狀態。」
今21K野獸賽女子組因為去年冠軍日本選手陣在穗香和「最強警花」謝伯韶只報名周日的10K超級賽(Super)下，去年才從日本神戶大學畢業的29歲素人選手王南評，過去雖然是高中乙組排球選手，到日本畢業後才開始接觸斯巴達，從去年返台後就無役不與，今終於以2小時58分01秒首度拿下女子總排第一，但王南評很謙虛的說：「主要是一些強的選手沒來參賽啦，但還是很開心！」
「我想變得更強！」去日本求學後突然變身成斯巴達好手，王南評笑說著：「我父母親就是台灣一般希望兒女好好唸書的傳父母親，剛開始打排球時就曾反對，去年剛回來也覺得這女兒怎麼這麼瘋，但現在父母親都支持我，連媽媽都被我說動也跟著開始跑步後也被我送進健身房。」
王南評目前從事口譯的自由接案工作，但比賽範圍甚至已經擴及到越野跑和路跑，從文靜的旅日留學生至今已經變身成一年的比賽數量已經超過十場以上的「運動狂人」，她說：「斯巴達最吸引我的，就是妳不管怎麼練，一定還有做不到的地方，這樣可以一直激勵我每周維持200k的跑量，我想同時兼顧工作和運動，這兩個都是我喜歡的事情。」
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21K野獸賽(Beast)今共有近700名男女選手參賽，在21公里賽程中共有多達32道關卡必須挑戰，去年前一天才剛比完101登高賽的日本「登高王」加藤浩，隔天就驚人拿下10K超級賽，今年因為有事沒辦法參加101登高賽下，加碼挑戰21K野獸賽，結果在第6道關卡就開始甩開其他人一路領先，最終以2小時12分41秒完賽，在日本是公務員的加藤浩，每天利用下班2小時訓練下，今年也橫掃日本斯巴達三度奪下冠軍，他說：「去年的難度確實很高，今年難度有簡單一點，但也都有不同的體驗。」
去年在21K野獸賽男子總排第二，今年依舊名列第二、因為一頭長髮被跑友暱稱為「耶稣」的台中跑者蔡榮峻，完全沒有因為連兩年屈居亞軍而覺得不開心，他說：「這些外國選手本來實力就比我好。」蔡榮峻從國中開始就熱愛跑步，但在高中到當兵時一度停了10年運動，一直到7年前友人約他跑步，他說：「當時下班回家就打電動覺得很無聊，所以重新跑步後就一路持續到現在。」
周青十字韌帶斷裂復健後拿第四
但最讓人稱讚的是去年4月在高雄站意外受傷導致十字韌帶斷裂的台灣越野跑好手周青，在復健長達一年半後今重新復出參賽，最終也跑出2小時37分16秒、男子總排第4的佳績，他說：「雖然腳傷大約只恢復了7、8成，但主要是9月才開始恢復跑步，甚至連體重都胖了10公斤，但還是很想出來跑，當做恢復訓練，很多站沒有過於勉強硬撐，最後能夠順利完賽就已經很滿意了，預估可能還要再半年才能恢復到過去的狀態。」
今21K野獸賽女子組因為去年冠軍日本選手陣在穗香和「最強警花」謝伯韶只報名周日的10K超級賽(Super)下，去年才從日本神戶大學畢業的29歲素人選手王南評，過去雖然是高中乙組排球選手，到日本畢業後才開始接觸斯巴達，從去年返台後就無役不與，今終於以2小時58分01秒首度拿下女子總排第一，但王南評很謙虛的說：「主要是一些強的選手沒來參賽啦，但還是很開心！」
「我想變得更強！」去日本求學後突然變身成斯巴達好手，王南評笑說著：「我父母親就是台灣一般希望兒女好好唸書的傳父母親，剛開始打排球時就曾反對，去年剛回來也覺得這女兒怎麼這麼瘋，但現在父母親都支持我，連媽媽都被我說動也跟著開始跑步後也被我送進健身房。」
王南評目前從事口譯的自由接案工作，但比賽範圍甚至已經擴及到越野跑和路跑，從文靜的旅日留學生至今已經變身成一年的比賽數量已經超過十場以上的「運動狂人」，她說：「斯巴達最吸引我的，就是妳不管怎麼練，一定還有做不到的地方，這樣可以一直激勵我每周維持200k的跑量，我想同時兼顧工作和運動，這兩個都是我喜歡的事情。」