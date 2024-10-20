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▲障礙跑好手周青在養傷一年半後再度復出參賽。（圖／斯巴達障礙跑提供）

台灣熱門障礙賽事「斯巴達障礙跑Spartan Race」今又來到去年難度堪稱史上最硬的「新北市站」的平溪龍華書院舉行為期兩天的首日賽事就有逾3千大小勇士參賽，今在長度最長有21K野獸賽(Beast)中，斯巴達障礙跑新北市站去年經歷50K超獸賽因為難度太高而創下無人完賽的空前紀錄後，今年路段重新做調整難度下修，總算讓與賽的選手可以笑著衝終點，兩天下來就有6500人報名參賽。首日先進行21K野獸賽(Beast)和人數最多2300名小勇士組賽程，今年還首度結合漫威超級英雄主題舉辦有獎金的新北漫威復仇者聯盟主題賽，許多小勇士都在父母親的巧手打扮下以漫威英雄的裝扮參賽。21K野獸賽(Beast)今共有近700名男女選手參賽，在21公里賽程中共有多達32道關卡必須挑戰，去年前一天才剛比完101登高賽的日本「登高王」加藤浩，隔天就驚人拿下10K超級賽，去年在21K野獸賽男子總排第二，今年依舊名列第二、因為一頭長髮被跑友暱稱為「耶稣」的台中跑者蔡榮峻，完全沒有因為連兩年屈居亞軍而覺得不開心，他說：「這些外國選手本來實力就比我好。」蔡榮峻從國中開始就熱愛跑步，但在高中到當兵時一度停了10年運動，一直到7年前友人約他跑步，他說：「當時下班回家就打電動覺得很無聊，所以重新跑步後就一路持續到現在。」但最讓人稱讚的是去年4月在高雄站意外受傷導致今21K野獸賽女子組因為去年冠軍日本選手陣在穗香和「最強警花」謝伯韶只報名周日的10K超級賽(Super)下，「我想變得更強！」去日本求學後突然變身成斯巴達好手，王南評笑說著：「我父母親就是台灣一般希望兒女好好唸書的傳父母親，剛開始打排球時就曾反對，去年剛回來也覺得這女兒怎麼這麼瘋，但現在父母親都支持我，連媽媽都被我說動也跟著開始跑步後也被我送進健身房。」王南評目前從事口譯的自由接案工作，但比賽範圍甚至已經擴及到越野跑和路跑，從文靜的旅日留學生至今已經變身成一年的比賽數量已經超過十場以上的「運動狂人」，她說：「斯巴達最吸引我的，就是妳不管怎麼練，一定還有做不到的地方，這樣可以一直激勵我每周維持200k的跑量，我想同時兼顧工作和運動，這兩個都是我喜歡的事情。」