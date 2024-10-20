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2024MLB季後賽分區冠軍戰今（20）日進行美聯冠軍戰G5，系列賽目前3：1領先的紐約洋基在客場對決克里夫蘭守護者，此役守護者先發Tanner Bibee在度過首局亂流後，前5局只被敲3安無失分，沒有投出三振，還送出5次三振，但在第6局被「怪力男」Giancarlo Stanton砲轟，一發追平比數的2分砲，讓比賽回到原點，雙方2：2平手。在G3慘遭翻盤的洋基，在上一戰的G4又差點被翻盤，比賽前段靠著3發全壘打拉開領先，沒想到後續又被守護者糾纏上，靠著9局上Berti的安打，才驚險脫困以8：6勝出，目前只要再拿下一場勝利，就可以挺進世界大賽。今天的先發投手名單，由洋基Carlos Rodon對上守護者Tanner Bibee，後者代表球隊背水一戰，然而上一場他對洋基，只投了1又1/3局就被敲5支安打丟3分，這個系列賽還能否延續下去，將要看他能否止跌回升。▲守護者先發Tanner Bibee在度過首局亂流後，前5局只被敲3安無失分，沒有投出三振，還送出5次三振，，守護者在2局下靠著「Naylor兄弟」連續安打敲回分數，目前暫時以1：0領先。（圖／美聯社／達志影像）1局上洋基面對Bibee，有相當好的得分機會，Gleyber Torres敲安上壘，之後Juan Soto敲出二壘安打，Torres想衝本壘卻遭到觸殺。之後「法官」Aaron Judge被觸身球保送，Giancarlo Stanton遭到三振，Jazz Chisholm Jr.也被觸身球，形成滿壘。如此局面下，Anthony Rizzo無法建功，3出局攻勢遭到化解。2局下，換成守護者隊的機會，該局首棒打者Josh Naylor一上壘就敲出二壘安打，之後弟弟Bo Naylor在兩出局後敲出安打，幫助主場軍取得1：0領先，這也是守護者在本系列賽第一次比洋基先得分。Bibee在幸運度過第一局亂流後，很快穩定下來，之後4局投球幾乎完美，5局投完只被敲出3支安打，送出5次三振，幫助守護者持續保持領先。而今天洋基先發Rodon其實也投得不錯，4又2/3局被敲5支安打，丟掉2分，他在5局下被Steven Kwan敲出帶有打點的安打後退場，由Mark Leiter Jr.接手投球，沒有再丟分。但第6局Bibee卻出現危機，被Torres和Soto連續安打，雖然之後讓Aaron Judge敲出雙殺打，但面對狀態極佳的Giancarlo Stanton，兩好球起手、被一路纏鬥到滿球數，最終一顆82 mph的滑球失投掉到紅中被逮中，一棒被掃成兩分打點全壘打，比數追成2：2。