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▲10月20日0時至11時累積雨量圖。（圖／中央氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／中央氣象署提供）

受到東北季風影響，北部、東部5縣市持續發布豪雨特報，其中宜蘭縣更升級為「大豪雨」。中央氣象署表示，今（20）日全台累積雨量前10名地區，雨量最多是宜蘭縣南澳鄉的西德山測站，至0時至11時10分累積雨量已達297毫米。宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、花蓮縣等地應多加留意。中央氣象署表示，今（20）日至明（21）晨受到東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。統計時間：10月20日0時至11時10分◾297.0 mm 宜蘭縣西德山◾139.5 mm 宜蘭縣西帽山◾122.5 mm 宜蘭縣水保署寒溪◾121.0mm 宜蘭縣梵梵(2)◾118.0 mm 宜蘭縣樂水分校◾112.5 mm 台北市擎天崗◾104.5 mm 宜蘭縣東澳◾92.0 mm 宜蘭縣清水◾80.0mm 新北市大坪◾70.5 mm 宜蘭縣鴛鴦湖明（21）日白天起東北季風減弱，北部、東北部氣溫回升，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。