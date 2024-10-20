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▲實際用iOS 18設定，長按桌面App晃動後，按下左上方的「編輯」內的「加入小工具」即可完成設定。（圖／螢幕截圖）

蘋果iOS 18作業系統上月17日正式版開放更新，但不少人更新後卻發現原本小工具設定的「載具」不見了！時隔一個多月多數的App都已經更新完畢，其中就包含了最多人使用的「財政部」推出的「統一發票兌獎」App，日前在官方粉絲團宣布已有更新版本（iOS版本為5.0930.28），如需使用桌面小工具，需要更新後重新設定，如何加回桌面，3步驟報你知。蘋果iPhone最新作業系統iOS 18正式版在上月開放更新，首波更新的用戶回報，「小工具找不到載具」、「舊版小工具全死」，其中就有包含財政部的「統一發票兌獎」App，原本會將載具設定為桌面的小工具，方便付款是直接刷碼存入，當時財政部在臉書上發文，積極調整中，預計10月底會有新版本來修復。在無法使用小工具的情況下，只能先開啟App，再點開手機條碼供店家掃描儲存雲端發票。所幸不用等到10月底，近日就宣布財政部「統一發票兌獎」APP已有更新版本（iOS版本為5.0930.28），更新前請先執行備份程序以保留發票資料；如需使用桌面小工具功能，請於更新後重新設定。《NOWnews》記者實際測試，將「統一發票兌獎」App更新到最新版本後，就可以再次將載具設定在桌面上。教讀者透過3步驟讓載具重新加回到桌面上：操作步驟：「今天概覽」頁面和「桌面」的設定方式相同，長按桌面空白處待App出現搖動→點左上「編輯」→選擇「加入小工具」後即可選擇想要設定的App。