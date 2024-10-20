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根據日本氣象廳最新分析，目前在菲律賓東方海面的熱帶擾動，預計在24小時內增強，也就是最快會在週一（21）發展為第20號颱風「潭美」，從目前的預測路徑來看，這個熱帶低壓有可能先朝西移動，自10月22日左右開始北轉並於台灣附近北上，有可能影響到日本沖繩。日媒《TBS》、《tenki》報導指出，新生成的熱帶低壓於台灣時間下午3點左右，位於菲律賓東方海面，以時速10公里速度朝西移動，其中心氣壓1002百帕、近中心附近最大風速每秒15公尺、最大瞬間風速每秒23公尺。日本氣象廳數據顯示，儘管日本列島沿岸的海水溫度相比9月有所下降，但該系統所在的海域溫度仍在30度左右，這提供了良好的發展環境，日本氣象廳預測，此熱帶低壓預計在明天下午3點前增強為颱風，且颱風可能進一步增強。由於目前的預測數據仍在變化，各國預測路徑仍不相同，但普遍認為潭美颱風會從台灣附近北上，並有可能影響到日本沖繩，另有一派分析認為潭美颱風可能登陸台灣，甚至朝中國方向移動或是往西直撲菲律賓，這取決於沖繩附近的太平洋高壓如何發展。日本部分氣象模型預測，如果從會靠近日本路徑來看，潭美颱風可能會在27日靠近日本，也有可能與秋雨鋒面相互作用，帶來強烈降雨。