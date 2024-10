我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jenna Tang在德州各大學的講座,引起年輕人的共鳴。(圖/文化部)

臺灣作家林奕含小說《房思琪的初戀樂園》英文版譯者Jenna Tang,自10月9日至16日,在美國德州4所大學進行校園巡迴講座,從文學、語言、翻譯、性別、性別暴力及平權等議題切入林奕含的小說,在德州校園裡引起熱烈迴響,不論是東亞系、比較文學及兩性平權等相關科所師生,均對本書作者及譯者的書寫精神感到敬佩。Jenna Tang實際造訪德州三一大學(Trinity University)、德州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)、休士頓大學(University of Houston)及聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)之後,發覺德州讀者對於這本書的反應相當多元,部分讀者在譯者分享閱讀過程中深刻感受到作者內心的疼痛,並好奇譯者在翻譯的過程中如何調適自己,從創傷的情節中跳脫出來。Jenna Tang的分享,也讓民眾具體感受到臺灣女性作家林奕含,如何書寫自己的生命經驗,並正視女權、平權等相互尊重的平等意識。《房思琪的初戀樂園》英文版於今年5月由美國出版社HarperVia發行,今年秋天在文化部駐紐約臺北文化中心、駐休士頓臺灣書院及駐洛杉磯臺灣書院,3個駐美據點的合作下,邀請譯者Jenna Tang赴美國各知名大學巡迴演講,9月到11月將橫跨紐約州、佛羅里達州、德州、加州等8州,辦理多達16場文學講座。德州巡迴的行程結束之後,Jenna Tang將續轉往加州、明尼蘇達州、伊利諾州及佛蒙特州舉辦講座。10月21日加州大學河濱分校講座(University of California, Riverside)10月22日查普曼大學講座(Chapman University)10月23日加州大學聖塔芭芭拉分校講座(University of California, Santa Barbara)10月30日明尼蘇達大學工作坊(University of Minnesota)10月31日Magers & Quinn書店講座11月4日、11月6日西北大學講座(Northwestern University)11月12日明德學院講座(Middlebury College)