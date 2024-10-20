臺灣作家林奕含小說《房思琪的初戀樂園》英文版譯者Jenna Tang，自10月9日至16日，在美國德州4所大學進行校園巡迴講座，從文學、語言、翻譯、性別、性別暴力及平權等議題切入林奕含的小說，在德州校園裡引起熱烈迴響，不論是東亞系、比較文學及兩性平權等相關科所師生，均對本書作者及譯者的書寫精神感到敬佩。

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Jenna Tang實際造訪德州三一大學（Trinity University）、德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）、休士頓大學（University of Houston）及聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）之後，發覺德州讀者對於這本書的反應相當多元，部分讀者在譯者分享閱讀過程中深刻感受到作者內心的疼痛，並好奇譯者在翻譯的過程中如何調適自己，從創傷的情節中跳脫出來。Jenna Tang的分享，也讓民眾具體感受到臺灣女性作家林奕含，如何書寫自己的生命經驗，並正視女權、平權等相互尊重的平等意識。

《房思琪的初戀樂園》英文版於今年5月由美國出版社HarperVia發行，今年秋天在文化部駐紐約臺北文化中心、駐休士頓臺灣書院及駐洛杉磯臺灣書院，3個駐美據點的合作下，邀請譯者Jenna Tang赴美國各知名大學巡迴演講，9月到11月將橫跨紐約州、佛羅里達州、德州、加州等8州，辦理多達16場文學講座。德州巡迴的行程結束之後，Jenna Tang將續轉往加州、明尼蘇達州、伊利諾州及佛蒙特州舉辦講座。

▲Jenna Tang在德州各大學的講座，引起年輕人的共鳴。（圖／文化部）
▲Jenna Tang在德州各大學的講座，引起年輕人的共鳴。（圖／文化部）

《房思琪的初戀樂園》講座時程

【加州】

時間：10月21日

地點：加州大學河濱分校講座（University of California, Riverside）


時間：10月22日

地點：查普曼大學講座（Chapman University）


時間：10月23日

地點：加州大學聖塔芭芭拉分校講座（University of California, Santa Barbara）


【明尼蘇達州】

時間：10月30日

地點：明尼蘇達大學工作坊（University of Minnesota）


時間：10月31日

地點：Magers & Quinn書店講座


【伊利諾州】

時間：11月4日、11月6日

地點：西北大學講座（Northwestern University）


【佛蒙特州】

時間：11月12日

地點：明德學院講座（Middlebury College）

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