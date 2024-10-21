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謝伯韶關卡過關率高。（圖／斯巴達障礙跑提供）

台灣熱門障礙賽事「斯巴達障礙跑Spartan Race」新北市站，於平溪龍華書院進行第二天賽程，雖然整天小雨不停，導致場地更加泥濘溼滑，難度更上一級下，還是有近3500人展現勇士不懼風雨精神參賽，競爭最激烈的10K超級賽，去年新市站男女總排都被日本選手奪走，今年台灣「紅髮戰士」孫育彬在前半段都處於第三或第四下，一度落後於菲律賓選手Eugene Dinawanao和台灣好手「耶稣」蔡榮峻之後，但從極限體能王出身的孫育彬，雖然因雨讓全部27站關卡更加溼滑更添難度下，但全都被孫育彬克服all pass，反倒Eugene Dinawanao和蔡榮峻都在第19關卡一擲乾坤(Spear throw)失手得接受波比跳處份下，讓孫育彬成功超越後一路領先到終場，最終以1小時18分23秒奪下男子總排第一。」但賽道溼滑也造成他不少困擾，阿彬說：「我也滑到好幾次，幸好都有抓到樹枝沒真正摔到，像一開始領軍、去年冠軍日本選手加藤浩就摔的很慘。」孫育彬也開心將他交往1年的女友馥慈公開並說：「這是我今年的最後一場比賽，接下來準備再去閉關，明年想往國際跑，將台灣『紅髮戰士』這個封號給全世界都看到！」女子組部份台將也表現精彩，「前女警花」謝伯韶去年新北市站只獲女子總排第三，今年也很主動的排除掉21K野戰賽，她笑著說：「我是想都沒想就自動跳過野獸賽，將體力完全放在今天。」最驚人的是前一天在21K野獸賽初嚐女子總排第一的台灣素人選手王南評，只差謝伯韶57秒之後屈居第二，菲律賓選手Catherine Bojos第三，王南評說：「我有看到伯韶的背影，但她過關率比我高，還是贏不了她。」但王南評才剛比完轉身就又準備去參加5K的衝刺(Sprint)賽，展現出讓人驚訝的勇士般的戰力。另外，素人參賽者正妹、「大象」蔡夢茜首度挑戰斯巴達障礙跑，最終也順利完賽，雖然身上沾滿泥濘，但仍散發著自信和氣質。她說，「這是我第一次參加斯巴達，且參加10km超級賽，對於跑步及障礙體能完全沒有經驗的我，決定去執行我人生清單一直想挑戰的項目之一，因為常常秉持著沒有嘗試過怎麼知道自己行不行。」熱愛挑戰自我的蔡夢茜，平時興趣是登百岳，在賽前其實也沒有特別的訓練，她談言，「對於此次參賽的過程其實困難重重，因為下雨加上路況不佳，全程泥濘伺候，行走的路線也是沿途濕滑，在走山路線的部分，爬升如果踏不好其實可能會被滑回原地，下切也需顧慮安全考量有時候會都用臀部及雙腿併行前進，不過對於山徑徒行的挑戰我完全不害怕也能克服，比較弱的項目還是在體能這部分，臂力訓練也是我未來會評估加強的選項。」蔡夢茜說，「在賽程中偶然有好幾位高手從旁經過，看到他們這樣厲害的人物其實很嚮往，但還是需已自己體能狀況去做能做到的就好，能秉持著不放棄且堅持到最後去完成自己目標的精神，必需給予自己一個愛的鼓勵」