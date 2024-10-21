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根據ESPN記者Shams Charania報導，金州勇士與22歲的年輕前鋒Moses Moody達成3年3900萬美元（約合台幣12億4975萬元）的續約合約。上季例行賽，Moody場均出賽17.5分鐘，拿下8.1分3籃板；今年季前賽則是場均20分鐘，可拿到15.5分3.2板。勇士隊近期一直在就Moody的新合約進行談判，他在2021年以第14順位的新秀身份被選中，目前正處於新秀合約的最後一年。在今年的訓練營中，Mood已經成為總教練Steve Kerr輪換陣容中可靠的一員大將，有望在即將到來的賽季中為勇士隊發揮更大的作用。上賽季，Moody在66場比賽中場均出戰17.5分鐘，可以得到8.1分，得分、上場時間、籃板、抄截和阻攻均創下職業生涯新高。Kerr表示希望Moody成為一名更可靠的射手，後者也聽到了，熱身賽他場均出手三分球5.5次，命中率為39.4%。「他打得很棒，他在很多方面都變得更好了。我們一直很喜歡他的個性、他的職業道德。」Kerr表示Moody有能力為勇士帶來巨大貢獻，但也提醒說：「我們球隊中有很多人也是如此，我每天都很掙扎要安排誰上場，因為這些人都值得獲得出賽時間。」