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▲黃立成近年以投資事業為主，鮮少出現在演藝圈。（圖／黃立成臉書）

▲黃立成（左）曾被爆和19歲烏克蘭辣模Lina Zhytielieva（右）約會，還一同散步回到他位在信義區的豪宅住處。（圖／翻攝自黃立成IG）

男團L.A. Boyz的「麻吉大哥」黃立成，近年來成功轉型為商業大亨，活躍於新創、幣圈和地產等多領域，並且持有多處豪宅，成為外界眼中的黃金單身漢。日前黃立成被直擊「掰了」烏克蘭前女友與一名長髮輕熟女現身台北威秀影城，兩人進行了一場低調的電影約會，之後他獨自返回月租20萬的租屋處，顯示其感情生活依舊保持神祕。黃立成在2019年以新台幣6億元購入信義區的豪宅，並於2023年再以7.5億元購得洛杉磯的奢華別墅。根據《鏡週刊》報導，他目前依然住在台北租金每月約20萬元的酒店式公寓。並在16日晚間與一名穿著駝色風衣的長髮輕熟女現身信義威秀影城，約會結束後，他僅將對方送回住處，隨後便獨自搭車返回住所 。這場短暫的約會，是否會有進一步發展，讓人充滿好奇。黃立成曾與烏克蘭模特兒Lina Zhytielieva有過一段親密關係，兩人多次被拍到在信義區約會，甚至Lina還曾在社交媒體上曝光過黃立成住處的健身房畫面，顯示兩人的親密關係。然而，這段戀情最終未能長久，兩人已經分手 。而黃立成的感情生活依舊保持隨緣態度，身邊女伴不斷，但至今仍未婚。黃立成旗下的事業版圖涵蓋台灣與美國，從新創企業到地產投資，他的腳步從未停止。他對婚姻不抱強烈期待，對感情也是隨緣態度，認為生活的豐富已經足夠，感情則是點綴其中的小插曲。黃立成的這種生活態度，展現了他作為商業大亨的淡然與從容。