我是廣告 請繼續往下閱讀

▲威爾史密斯在《六度分離》首次擔任主角。這部電影打破了他早期僅為喜劇明星的刻板印象。(圖/IMdb)

▲威爾史密斯因《絕地戰警》,成為好萊塢一線動作明星行列。(圖/IMDb)

▲威爾史密斯因《絕地戰警》推向好萊塢一線動作明星行列。(圖/IMDb)

▲威爾史密斯在《拳王阿里》中證明自己也能掌握自傳電影精髓。(圖/IMDb)

▲威爾史密斯在 《我是傳奇》中完美演出無盡的孤獨與生存的掙扎。(圖/Rotten Tomatoes)

▲威爾史密斯在《全民情聖》進一步擴展了自己的電影類型。(圖/IMDb)

▲威爾史密斯因《當幸福來敲門》獲得奧斯卡提名,並成為他最具代表性的劇情片之一。(圖/IMDb)

▲威爾史密斯因《王者理查》贏得了奧斯卡最佳男主角獎。(圖/IMDb)

威爾史密斯出道30多年,是美國影視圈不可或缺的存在,直到2022年才憑藉《王者理查》拿到人生第一座奧斯卡金像獎。近年,他因為在奧斯卡巴掌事件後回歸工作,職業生涯再次成為關注焦點,而這8部電影《六度分離》(Six Degrees of Separation)、《絕地戰警》(Bad Boys)、《MIB星際戰警》(Men in Black)、《拳王阿里》(Ali)、《我是傳奇》(I Am Legend)、《全民情聖》(Hitch)、《當幸福來敲門》(The Pursuit of Happyness)、《王者理查》(King Richard)正是他的代表作,呈現了他如何從喜劇和動作片明星,成功轉型逐漸成為能駕馭劇情片的多面演員,以及演技上的突破。這部電影是威爾史密斯首次擔任主角的劇情長片,他飾演一名巧妙融入紐約上流社會的年輕騙子。他在片中的角色深具魅力,透過騙術巧妙打入社會名流圈,但最終他的詐騙行為暴露,故事揭露了社會階層的冷酷現實。這部電影不僅展現了他的演技深度,也打破了他早期僅為喜劇明星的刻板印象,為他在更嚴肅的電影角色中打下基礎。這部經典動作喜劇片將威爾史密斯推向好萊塢一線動作明星行列。與馬丁勞倫斯共同主演的兩位警探角色,成功地結合了動作、幽默和緊張的情節。史密斯飾演的Mike Lowrey是一名瀟灑的邁阿密警察,這部片讓觀眾看到了他在動作片中的潛力,並為他的動作明星地位奠定了基礎。影片中的追車場面、精彩對話以及兩位主角的化學反應成為電影的經典元素,至今仍是影迷熱議的話題。這部科幻喜劇片進一步將威爾史密斯推向全球影迷的視野。片中他飾演特務J,與湯米·李·瓊斯搭檔,管理地球上的外星活動。這部電影成功地結合了幽默、科幻與驚悚元素,使威爾史密斯在科幻片領域取得了巨大成功。特物J的機智與幽默感成為電影的亮點,史密斯憑藉這部片進一步鞏固了其全球巨星的地位,並推出了多部續集。威爾史密斯在這部傳記電影中詮釋拳王穆罕默德·阿里,這是他首次獲得奧斯卡最佳男主角提名的作品。威爾史密斯為了飾演這位世界著名拳王,經歷了大量的體能訓練,成功地將阿里的精神、堅韌與魅力帶上銀幕。這部電影讓觀眾看到他在動作片之外的演技實力,並證明了他可以挑戰深刻的傳記類型角色。在這部後末日科幻片中,威爾史密斯獨自對抗變種生物,詮釋地球上僅存的倖存者角色。他在片中面對的是無盡的孤獨與生存的掙扎,這部電影展示了他的強大個人魅力。電影中強烈的孤獨感和求生本能,加上動作場面,讓觀眾深入感受到角色的心理壓力與掙扎。這部浪漫喜劇片中,威爾史密斯飾演的「約會顧問」幫助男性克服戀愛難題,成功贏得心儀對象。這部輕鬆幽默的電影展現了他的喜劇天賦,吸引了大量的女性觀眾,也為他進一步擴展了電影類型的挑戰。這部感人至深的勵志電影中,威爾史密斯與真實兒子賈登·史密斯共同出演,詮釋一位為了給兒子更好生活而奮鬥的單親父親。電影根據真實故事改編,描述了父親如何克服經濟困難、最終成為成功的股票經紀人。這部電影再次讓他獲得奧斯卡提名,並成為他最具代表性的劇情片之一。這部傳記電影讓威爾史密斯贏得了首座奧斯卡最佳男主角獎,他飾演威廉姆斯姐妹的父親,帶領女兒們成為世界級的網球選手。這部電影不僅是一個家庭的成功故事,也強調了毅力、信念與家庭支持的重要性,這也是威爾史密斯演藝生涯的一個重要里程碑。