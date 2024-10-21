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民進黨政府「2025年非核家園」勢在必行，目前國內僅剩核三廠2號機還在運轉，預計明年5月17日正式除役。然而，2號機今（21）日起進入大修期，預估工期為41天，屆時全台將無任何核電，相當於全台提前感受非核家園。台電表示，此次核三廠2號機大修，是為了下一個運轉週期，執行設備維護保養及爐心燃料更換等作業，工期預估約41天，實際期程將依現場作業情形而調整，過程也都依程序執行，確保核安。核三2號機已於20日逐步降載停機，減少約95.1萬瓩，不過台電已準備好靈活調度，包括傳統機組、無碳再生能源，可維持日尖峰備轉容量率10%、夜尖峰備轉容量率7%以上。雖這段時間適逢空污季，燃煤電廠必須配合環境減排，但台電表示，供電將由無碳再生能源及低碳燃氣接手，可確保供電無虞。台電表示，秋冬季節，風力發電效果好，以21日為例，風電維持在200萬瓩以上，超過2部核三機組滿載發電，而19日更是衝到近300萬瓩，創歷史新高；光電方面，也可在中午時段出力600萬瓩以上。台電強調，隨著再生能源逐漸成為供電要角後，傳統機組搭配再生能源發電，也能讓傳統機組大修更具彈性。