我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊在國聯冠軍戰以總比數4：2紐約大都會，晉級世界大賽，將和紐約洋基來爭冠。道奇隊日籍球星大谷翔平，只差4勝就可以戴上生涯首枚冠軍戒指。而回顧他在高三那年寫下的人生目標表，結婚和世界大賽奪冠雖然是預計在4年前完成，但確實是在同一年發生，或許這是某種吉兆也說不定？大谷翔平曾在高中時寫下人生目標，在表上他寫道想在26歲這一年時贏得「世界大賽冠軍」，並且「結婚」。雖然晚了4年，但今年初他在社群網站上發表已婚宣言震撼體壇，如今又幫助道奇隊打進世界大賽，兩個人生願望都有望在今年達成。那麼大谷翔平原定在30歲這一年本來打算要達成什麼事情呢？人生目標表上寫著：「成為大聯盟史上最多勝的選手」。目前大聯盟史上最多勝的亞洲選手是韓國朴贊浩的124勝，而日本最多勝則是野茂英雄的103勝。大谷翔平生涯拿到38勝，未來要達到這個成就，以他的年齡來推算可能比較困難。不過事實上大谷翔評許多在30歲前立志要達成的目標幾乎都已經達成，他學生生涯最初可能想的是朝投手方向發展，所以目標大都是投手類的，包括和大聯盟球隊簽約、代表日本隊出戰WBC、年薪15億日圓（約1千萬美元），雖然單季16勝和無安打的目標尚未解鎖，但都曾經非常、非常接近達成（曾1安打完封和單季15勝）。大谷翔平預計自己會拿下3次世界大賽冠軍，38歲這年開始成績下滑，在39歲發表隔年引退宣言，並在40歲的引退賽投出無安打比賽，41歲回日本定居。但作為球迷，肯定希望他能長長久久地打下去。