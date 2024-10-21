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衛福部食藥署今（21）日公布食用冰塊及包裝冰品製造業稽查專案之稽查結果，其中驚見台電基隆協和電廠福利社所賣的冰棒，因存放過期食品添加物，挨罰6萬元。對此，台電說明，該添加物為牛奶雪糕專用原料，但由於今年牛奶雪糕未生產，所有販售的冰品均未使用到這批過期的食品添加劑。食藥署聯合地方政府衛生局共同執行「2024年食用冰塊及包裝冰品製造業稽查專案」，針對食用冰塊及包裝冰品製造業者之原料來源、環境衛生、產品標示等進行稽查並抽驗相關產品。本專案總計查核80家業者，其中5家業者出現違規，其中就包括台電基隆協和電廠福利社。食藥署指出，協和電廠福利社因存放過期的食品粘稠劑，違反《食品安全法》第15條，開罰6萬元罰鍰。台電表示，該添加物為牛奶雪糕專用原料。由於今年度牛奶雪糕並未生產，且冰品訂購單上已註明該產品不販售，因此所有販售的冰品均未使用到這批過期的食品添加劑。該批食品添加劑於今年4月25日到期，在過期後已被另外存放，並通知廠商前來銷毀。然而，由於作業不及，致使該批原料在5月5日的衛生稽查時仍被查獲。台電事後已要求，每日作業工作前務必確認原料有效期限，並落實執行原物料採取「先進先出」。目前已將「原物料及食品添加物」用專卷方式管理，請作業人員以進貨、使用時間及數量進行登記，並於物料在外包裝上註明採購日期。