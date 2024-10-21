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▲展榮提議要拍片讓更多人認識《獵人》，結果《獵人》粉絲看了更不爽。（圖／展榮 臉書）

▲展榮惹怒一票《獵人》粉絲，特地發影片道歉。（圖／展榮 IG）

YouTuber展榮最近因為收到麥當勞和知名動漫《獵人》聯名卡包公關品後，在影片中一句「這個卡通我知道」，把動漫講成卡通的言論，惹火大票《獵人》迷，許多網友不滿根本不懂《獵人》卡包價值性的網紅們，為何可以輕易收到聯名商品？真正的粉絲卻要努力收集，而之後展榮回應網友：「也許我們可以一起拍片，讓更多粉絲認識《獵人》？」，又讓《獵人》粉絲炸鍋怒批：「自以為是」、「《獵人》還需要你介紹？」有網友在展榮的開箱影片下留言質疑：「完全不會介紹，角色也講不出來，只會『oh my god oh my god』叫，為什麼可以拿全套？」而展榮則親自回覆該網友：「也許我們可以一起拍片，讓更多粉絲認識《獵人》？」然而這則留言又引發網友眾怒：「《獵人》不需要這個人來拍片讓大家認識吧，自我感覺會不會太良好」、「發言的口吻好像一副《獵人》是什麼多冷門的東西」、「他應該覺得這是一個超小眾的宅圈作品？」、「承認公關品沒收費所以隨便宣傳很難嗎？」、「還需要他讓粉絲認識《獵人》？他以為自己比這IP紅嗎？」對於相關言行惹怒動漫迷，展榮今（21）日在社群上PO出懺悔影片：「感謝Threads提供這麼一個言論自由的平台，讓大家在上面的都可以分享自己的意見，分享自己的喜好，那你們的留言跟意見，我全部都收到了，謝謝大家，謝謝你們給我這次寶貴的經驗，謝謝。」