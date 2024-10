我是廣告 請繼續往下閱讀

▲展榮提議要拍片讓更多人認識《獵人》,結果《獵人》粉絲看了更不爽。(圖/展榮 臉書)

▲展榮惹怒一票《獵人》粉絲,特地發影片道歉。(圖/展榮 IG)

YouTuber展榮最近因為收到麥當勞和知名動漫《獵人》聯名卡包公關品後,在影片中一句「這個卡通我知道」,把動漫講成卡通的言論,惹火大票《獵人》迷,許多網友不滿根本不懂《獵人》卡包價值性的網紅們,為何可以輕易收到聯名商品?真正的粉絲卻要努力收集,而之後展榮回應網友:「也許我們可以一起拍片,讓更多粉絲認識《獵人》?」,又讓《獵人》粉絲炸鍋怒批:「自以為是」、「《獵人》還需要你介紹?」有網友在展榮的開箱影片下留言質疑:「完全不會介紹,角色也講不出來,只會『oh my god oh my god』叫,為什麼可以拿全套?」而展榮則親自回覆該網友:「也許我們可以一起拍片,讓更多粉絲認識《獵人》?」然而這則留言又引發網友眾怒:「《獵人》不需要這個人來拍片讓大家認識吧,自我感覺會不會太良好」、「發言的口吻好像一副《獵人》是什麼多冷門的東西」、「他應該覺得這是一個超小眾的宅圈作品?」、「承認公關品沒收費所以隨便宣傳很難嗎?」、「還需要他讓粉絲認識《獵人》?他以為自己比這IP紅嗎?」對於相關言行惹怒動漫迷,展榮今(21)日在社群上PO出懺悔影片:「感謝Threads提供這麼一個言論自由的平台,讓大家在上面的都可以分享自己的意見,分享自己的喜好,那你們的留言跟意見,我全部都收到了,謝謝大家,謝謝你們給我這次寶貴的經驗,謝謝。」