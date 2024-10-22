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中國核武庫迅速擴張，令全球感到緊張，儘管中國對外宣稱自身不會是率先使用核彈攻擊的陣營，中國外交部甚至發布《中國關於互不首先使用核武器倡議的工作文件》自清；然而，曾於美國國防部、美國空軍與軍工巨擘雷神服務數十年的胡振東（Tony），在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出，中國新疆哈密近年被發現的核彈發射井，其布署型態絕非如中國所稱的No first use，因這一區塊的發射井難以撐過第一波核武攻擊。NOWnews美國總統大選與國際最新情勢特別節目《全球霸主之爭》邀請前美國國防部官員胡振東，談及最新全球軍事解析與美中台戰情還有美國大選戰況。中國在三年前曾被美國科學家聯合會揭露，在新疆哈密興建110座核彈發射井，對於中國核武布署至今，胡振東提到，中共現在的核子武器（核彈頭）數量大約幾百顆，2030大概能到一千顆，他們正在造很多，也想造大型的核彈發射井基地，因為美國有上百個，但分得很開。中國目前在哈密和玉門分別做了約110個發射井，儘管中國對外宣稱自己一定是No first use，強調自己不會先用核子武器對敵人展開攻擊；然而，胡振東提到，中國這種密集式的布署，並不如期對外聲稱的No first use的型態。胡振東提到，發射核武後，勢必是玉石俱焚，兩個國家一起完蛋，若要稱自己不會第一個用，那得有辦法肯定接下第一波核武攻擊後，還有辦法打回去，但看了中國是這樣放他們的飛彈，使他們很難承受敵人的第一波攻勢，胡振東以自己過去管理洲際飛彈的經驗為例，洲際飛彈至少三顆彈頭，就可將這一區塊的發射井摧毀。胡振東認為，如果中國心想自己可能無法倖存，且認為對手可能發射的同樣是核武，那他們勢必要全部搶先發射，因為這種發射井型態是不可能撐過第一波攻勢的。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。