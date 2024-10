我是廣告 請繼續往下閱讀

中國核武庫迅速擴張,令全球感到緊張,儘管中國對外宣稱自身不會是率先使用核彈攻擊的陣營,中國外交部甚至發布《中國關於互不首先使用核武器倡議的工作文件》自清;然而,曾於美國國防部、美國空軍與軍工巨擘雷神服務數十年的胡振東(Tony),在NOWnews《全球霸主之爭》節目中指出,中國新疆哈密近年被發現的核彈發射井,其布署型態絕非如中國所稱的No first use,因這一區塊的發射井難以撐過第一波核武攻擊。NOWnews美國總統大選與國際最新情勢特別節目《全球霸主之爭》邀請前美國國防部官員胡振東,談及最新全球軍事解析與美中台戰情還有美國大選戰況。中國在三年前曾被美國科學家聯合會揭露,在新疆哈密興建110座核彈發射井,對於中國核武布署至今,胡振東提到,中共現在的核子武器(核彈頭)數量大約幾百顆,2030大概能到一千顆,他們正在造很多,也想造大型的核彈發射井基地,因為美國有上百個,但分得很開。中國目前在哈密和玉門分別做了約110個發射井,儘管中國對外宣稱自己一定是No first use,強調自己不會先用核子武器對敵人展開攻擊;然而,胡振東提到,中國這種密集式的布署,並不如期對外聲稱的No first use的型態。胡振東提到,發射核武後,勢必是玉石俱焚,兩個國家一起完蛋,若要稱自己不會第一個用,那得有辦法肯定接下第一波核武攻擊後,還有辦法打回去,但看了中國是這樣放他們的飛彈,使他們很難承受敵人的第一波攻勢,胡振東以自己過去管理洲際飛彈的經驗為例,洲際飛彈至少三顆彈頭,就可將這一區塊的發射井摧毀。胡振東認為,如果中國心想自己可能無法倖存,且認為對手可能發射的同樣是核武,那他們勢必要全部搶先發射,因為這種發射井型態是不可能撐過第一波攻勢的。更多更詳盡精彩內容,在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。