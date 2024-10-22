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投資人觀望接下來將公布的科技廠財報，美股四大指數昨（21）日漲跌互見，不過以科技股為主的那斯達克指數以及費半指數走高，不過卻沒有激勵台北股市今（22）日的走勢，開盤下跌114.42點、來到23428.11點。大盤走低之際，中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.03點、來到272.49點。權值股走勢不一，權王台積電開盤下跌15元、來到1070元，回測5日線；鴻海開盤上漲0.5元、來到210.5元；聯發科開盤下跌40元、來到1290元。投資人觀望接下來將公布的科技廠財報，而10年期公債殖利率升至7月以來最高。美股四大指數昨日漲跌互見，道瓊指數下跌344.31點或0.8%，收42931.6點，那斯達克指數上漲50.45點或0.27%，收18540.01點，標普500指數下跌10.69點或0.18%，收5853.98點，費半指數上漲6.6點或0.13%，收5215.21點。科技五大天王多數收紅，Meta下跌0.23%，蘋果上漲0.63%，Alphabe下漲0.41%，微軟上漲0.15%，亞馬遜上漲0.042%。半導體股漲跌互見，高通下跌1.12%，應用材料下跌1.02%，德儀下跌1.36%，AMD上漲1.24%，輝達上漲4.14%，美光下跌1.86%。台股ADR也漲跌不一，台積電ADR上漲0.58%，日月光ADR下跌0.77%，聯電ADR上漲0.39%，中華電信ADR下跌1.25%。