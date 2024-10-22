根據ESPN記者Shams Charania報導，金州勇士未能與22歲的前鋒Jonathan Kuminga達成續約協議，他將在明年成為受限制球員，雙方對於下一份合約是否給頂薪存在著分歧，另外勇士內部對於其在這個體系中的定位也還在討論。Kuminga上賽季場均16.1分4.8籃板2.2助攻，球隊仍然認為他有成為明星前鋒的潛力。
Kuminga要頂薪 勇士不願意給
在送走Klay Thompson之後，勇士正在邁向一個新時代，他們需要留下有潛力的年輕球員。昨天，球團與另一名年輕前鋒Moses Moody達成了一份3年總價3900萬美元的續約合約。但與Moody的中產合約薪資不同，Kuminga的團隊索要頂薪，雖然他天賦很高，但是以過去幾季在比賽中的表現以及他對勇士的貢獻來說，這份薪水肯定高了。
《ClutchPoints》在報導中指出，勇士和Kuminga陣營對於其合約價碼存在很大的分歧，勇士隊明白給予這種年輕球員大合約的風險，因此他們願意等待並看看2024-25賽季的表現。球團和庫明加的經紀人Aaron Turner在過去幾個月裡一直在進行討論，但談判從未取得實質進展。
Kuminga潛力巨大 勇士沒打算捨棄他
不過未能在季前續約，並不意味著Kuminga不在勇士隊的藍圖之中，他相信自己能夠成為明星球員，勇士也認為他的成長曲線和早期的Kawhi Leonard、Pascal Siakam、Jaylen Brown等人相近。
即將開始的這個賽季將會是關鍵，勇士會觀察Kuminga的成長以及他和總教練Steve Kerr的適配性。勇士球團不用著急，因為他們仍然掌握著主動權，Kuminga明年夏天只是受限制自由球員，灣區仍然可以匹配別支球隊開出的價碼。
上賽季，Kuminga場均出賽26分鐘，創生涯新高，場均16.1分4.8籃板2.2助攻。他在出賽的74場比賽中，有46場是先發。新賽季勇士希望他能夠承擔先發小前鋒的位置，而非向過往那樣打到4號。
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在送走Klay Thompson之後，勇士正在邁向一個新時代，他們需要留下有潛力的年輕球員。昨天，球團與另一名年輕前鋒Moses Moody達成了一份3年總價3900萬美元的續約合約。但與Moody的中產合約薪資不同，Kuminga的團隊索要頂薪，雖然他天賦很高，但是以過去幾季在比賽中的表現以及他對勇士的貢獻來說，這份薪水肯定高了。
《ClutchPoints》在報導中指出，勇士和Kuminga陣營對於其合約價碼存在很大的分歧，勇士隊明白給予這種年輕球員大合約的風險，因此他們願意等待並看看2024-25賽季的表現。球團和庫明加的經紀人Aaron Turner在過去幾個月裡一直在進行討論，但談判從未取得實質進展。
Kuminga潛力巨大 勇士沒打算捨棄他
不過未能在季前續約，並不意味著Kuminga不在勇士隊的藍圖之中，他相信自己能夠成為明星球員，勇士也認為他的成長曲線和早期的Kawhi Leonard、Pascal Siakam、Jaylen Brown等人相近。
即將開始的這個賽季將會是關鍵，勇士會觀察Kuminga的成長以及他和總教練Steve Kerr的適配性。勇士球團不用著急，因為他們仍然掌握著主動權，Kuminga明年夏天只是受限制自由球員，灣區仍然可以匹配別支球隊開出的價碼。
上賽季，Kuminga場均出賽26分鐘，創生涯新高，場均16.1分4.8籃板2.2助攻。他在出賽的74場比賽中，有46場是先發。新賽季勇士希望他能夠承擔先發小前鋒的位置，而非向過往那樣打到4號。