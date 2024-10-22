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「第22屆台灣同志遊行」將於本週六（26）日登場，許多政黨都有報名參加。不過，網紅四叉貓（劉宇）踢爆，民眾黨今年又「忘記報名」，包含今年，民眾黨已三度「忘記報名」，質疑「同志遊行報名時間長達一個月，只有選舉那年記得去報名？沒心真的不要找藉口」。四叉貓昨晚在臉書發文分享，今年參加同志遊行的各政黨，包含分配在「紅隊」的民主進步黨與國民黨青年團，分配在「橙隊」的綠黨，分配在「黃隊」的時代力量，分配在「綠隊」的小民參政歐巴桑聯盟，至於台灣民眾黨則是再度缺席。四叉貓更踢爆，2020年時，民眾黨表示報名時間截止「忘記報名」，當時包含國民黨、民進黨、時代力量、基進黨、綠黨等皆有報名。更直指民眾黨「組團在遊行起點拍攝素材並接受記者採訪，跟著紫色大隊從起點大約走了7~800公尺就散團，然後搭車去天母的萬聖節活動發糖果，回去用粉絲團發一張起點的合照說民眾黨也支持同志」。四叉貓也指出，2021年因疫情因素，同志遊行改成線上活動。2022年台灣民眾黨報名紫色大隊，當時的台北市長候選人黃珊珊跟著該隊伍接受採訪，受訪完大約15分鐘後離開。同一年也把2020年的素材影片剪進競選MV之中，許多被入鏡的同志們留言抗議不想幫民眾黨背書之後，民眾黨才把該畫面移除。由於太多人抗議，該MV還下架4次重剪。四叉貓也提到，2023年台灣民眾黨再度忘記報名，理由一樣是「報名時間截止趕不上」。結果到今年也是「忘記報名」，他也諷刺「猜猜看這次理由跟前兩次的理由會不會一樣」？他在文末提到，「同志遊行報名時間長達一個月，只有選舉那年記得去報名？沒心真的不要找藉口」。