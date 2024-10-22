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▲《艾嘉食堂》本集迎來第一位實習生林柏宏（左），他一到就被提醒不是來度假的。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲《艾嘉食堂》成員在廚房越來越得心應手，柯佳嬿（右一）徒手拍蒜更是引起關注。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲身為實習生的林柏宏（右）出現了不少狀況，讓其他成員笑翻。（圖／泰坦星文創影視提供）

《艾嘉食堂》將播出第三集，本集迎來第一位實習生林柏宏。在行前訓練時，張艾嘉就提醒林柏宏：「記得你不是來度假的！」二廚柯佳嬿也說道：「就當作你進了軍隊吧！」然而林柏宏被主廚張艾嘉欽點負責員工午餐時，數度離開沸騰中的鍋子，差點就燒了食堂，讓張艾嘉忍不住當場怒吼，逗得在一旁看戲的楊祐寧和柯佳嬿哈哈大笑。艾嘉食堂進入第二天的營業，迎來了全新挑戰——推出新菜色，希望滿足更多元的味蕾需求，餐廳將帶來備受期待的中式漢堡「刈包」，蒸製的白色麵皮夾著滷肉、酸菜、花生粉等配料，是一道非常受歡迎的街頭小吃。為了讓外國客人也能喜愛這些經典家常菜，主廚張艾嘉在食材搭配上格外用心，避免使用過多肥肉，以確保每位客人都能享受這些美味佳餚。二廚柯佳嬿的備料工作越來越得心應手，她徒手拍蒜的方式引發大家的驚訝與好奇，看似果敢的動作，真正的原因是她不敢用刀拍，讓其他成員們超傻眼。店經理楊祐寧的廚藝才華也再次展現，親自製作秋葵豆腐沙拉，贏得成員們的一致好評，唯獨王大陸指出：「豆腐不夠冰。」讓張艾嘉忍不住笑說：「你現在對菜品越來越挑剔了啊！」在大家的建議下，這道口感清新的沙拉也將加入餐廳的新菜單。決定價格時，團隊經歷一番激烈討論，大家最初想將秋葵豆腐沙拉定價為150泰銖，張艾嘉馬上反對說：「這根本是在搶錢！」然而，當張艾嘉自己打算將刈包定價為180泰銖，其他成員提出疑慮，張艾嘉卻幽默回應：「我要賺錢，開店這幾天要把所有花的錢都要賺回來！」看似雙標的現場，實則展現出《艾嘉食堂》成員們在「真實經營」和「演出者」兩種角色間的掙扎心境。實習生林柏宏還沒正式開工，就先和王大陸展開了一場「泳池爭霸戰」，兩人在吃完早餐後，立即在宿舍的泳池玩得不亦樂乎，突如其來的比拼讓他們一早就耗盡體力，完全拋開了主廚張艾嘉的叮嚀。林柏宏也出現了不少狀況，像是忘記打開加熱肉醬的電源，被張艾嘉逮個正著；第一次接待客人時，將「艾嘉食堂 AI's Kitchen」錯誤說成「AI's Chicken」，讓客人滿臉疑惑。《艾嘉食堂》第三集將於本週六晚間8點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間10點上線，華視主頻則於隔週六晚間8點播出，敬請期待這場特別的美食與實境節目之旅將為觀眾帶來更多驚喜與笑聲！