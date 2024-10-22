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▲梁靜茹（右）曾分享與伍冠諺（左）的親密合照。（圖／翻攝梁靜茹IG）

▲梁靜茹的純白造型，讓美腿若隱若現，看起來既優雅又性感。（圖／超級圓頂提供）

情歌天后梁靜茹相隔518天，帶著「2024當我們談論愛情」世界巡迴演唱會再次回到上海，19、20日連續兩天座無虛席，吸引超過3萬人，不僅將此次巡演場次累積到40場的里程碑，也讓這位天后多了「馬來西亞女神醫」的新封號，治癒了無數歌迷在愛裡受傷的心。而她近來也透露，先前和自己貼臉合照的「鬍渣男」身分，透露對方是〈情歌〉作曲人伍冠諺，已經認識24年，更稱「冠諺是我音樂上的情人。」梁靜茹在今年3月曾在IG放上和一名鬍渣男的貼臉合照，當時外界紛紛猜測是不是她的新歡。事實上，該名男子是〈情歌〉的作曲人伍冠諺，梁靜茹透露，其實2人相識24年，從在吉隆坡錄音室首次為她的〈旅程〉編曲開始，之後陸續還有〈C’est La Vie〉、〈情歌〉〈我還記得〉，2人開始有一首又一首音樂合作，在工作上非常緊密，梁靜茹忍不住笑說：「冠諺是我音樂上的情人。」伍冠諺所寫的〈情歌〉，在梁靜茹許多的抒情歌曲中，也有著無法撼動的地位。〈情歌〉在2009年發行，至今過了15年，近來又重新在抖音、小紅書爆紅，男團txt、歌手周深、汪蘇瀧等人先後翻唱，連梁靜茹本人都意想不到。而梁靜茹近來帶著「當我們談論愛情」演唱會回到上海，一開場〈寧夏〉、〈暖暖〉就吸引全場大合唱，舞台上她還唱著〈愛久見人心〉、〈絲路〉、〈慢冷〉、〈大人〉等不同時期的情歌；舞台下，不同世代在愛裡受傷的靈魂，都因為她的歌聲獲得撫慰，網友封她為「馬來西亞神女醫」、「情傷治療師」，誇她有「精湛情歌醫術，歌到病除，每站一個療程，萬人會診」。太多人想跟著梁靜茹一起唱，梁靜茹乾脆發起一份純屬娛樂的「和聲天使報名表」，表格中有暱稱、入行年資、座位、聲部（高、中、低音等）、愛的宣言等欄位，吸引粉絲填寫報名；但到了演唱會尾聲的〈會呼吸的痛〉、〈分手快樂〉全場1.5萬人幾乎都成了梁靜茹的和音天使，就連高難度的〈燕尾蝶〉，也有萬千歌迷敞開嗓子陪著她哪裡跌倒、哪裡爬起來。來到安可段落，已巡迴40場的梁靜茹為上海返場換了一套全新的純白造型，腰部以下蕾絲設計讓玉腿若隱若現，並首唱去年發行的專輯《麋鹿》中的〈天氣預報〉，恰巧這首歌的作者鄭興也選在這天到場欣賞，而梁靜茹的同鄉好友戴佩妮、易桀齊也前來為她加油打氣，最後在大家最熟悉、最喜愛的〈勇氣〉全場大合唱歌聲中完美落幕。