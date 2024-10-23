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台北地檢署偵辦京華城案，今（22）日對在押被告威京總部集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇聲請延長羈押2個月，各界關注北檢是否也會聲請延押民眾黨主席柯文哲。法界人士認為，柯文哲京華城弊案起訴及延押本週是關鍵，延押機率非常大，畢竟柯文哲是最大尾的，除非他認罪，不然不太可能會放人。北檢今日對於沈慶京、應曉薇申請延押，檢方指出，應女、沈男有勾串共犯或證人之虞，且仍有可能的共犯未到案，若未延押，恐加深案情隱晦不明。各界關注北檢是否也會申請延押柯文哲，法界人士認為，柯文哲是京華城案中最大尾的，若沒有特別的契機，例如認罪、供出其他人等，不太可能會放人；就算檢方沒有找到新證據，羈押主要是防止串證，仍然有正當理由。另名法界人士也認為，檢方現在對於京華城金流還沒完全查明白，再加上羈押的原因仍在，因此柯文哲極大可能繼續被延押2個月。