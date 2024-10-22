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台北地檢署偵辦京華城案，為追查行賄金流以及容積率的問題，今（22）日上午以《政治獻金法》被告身分，傳喚威京集團法務經理陳俊源，另以證人身份約談國土署科長許嘉緯、台北市政府承辦員張家綺到案，3人訊問後均請回。檢察官下午繼續傳喚京華城監察人張志澄到案。9月27日檢方曾大規模傳喚10名被告，當時成功聲押威京集團子公司「鼎越開發」前董事長朱亞虎、前柯文哲辦公室主任李文宗2人。同一時間被傳喚的還有威京集團法務經理陳俊源，以及京華城監察人張志澄，經檢察官偵訊後，陳、張各以150萬元、250萬元交保。三個星期後，檢察官聲請延押台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京之際，再度傳喚陳、張2人到案，研判是想釐清行賄金流流向。