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台積電法說會釋利多，帶動大盤上攻， 觀察集中投資重點權值股的0050，今年以來已賺5成，截至21日，0050連結基金含息報酬率49.1%，不僅是全體台股基金第一，領先全體台股基金平均（扣除0050連結基金）超過一倍，更大幅超越大盤表現逾15個百分點，權值股所帶動的趨勢行情十分顯著。從長期表現來看，0050連結基金也貼切反映0050所代表的台股指標權值股市值成長，自2019年6月成立以來至10/21，含息報酬率194.4%，換算年化報酬率22.9%，法人認為，目前存股主流的高股息ETF，是基於固定頻率配息現金流所設計，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，對於距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，無須以配息率作為唯一考量。展望後市，在AI趨勢帶動下，台灣景氣加溫出口持續暢旺，法人看好以台積電為首的重點權值股行情可望持續反映基本面利多。