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▲翁倩玉雖然許久沒在台灣亮相，但其實常常回台灣。（圖／大大娛樂提供）

國際天后翁倩玉睽違15年，明年將回台舉辦「翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會」，今（22）日為了演唱會特別亮相，與台灣全媒體相見歡。甫於六月結束演唱會東京站的她，神采奕奕、凍齡可人，現場也開金口，演唱她當年創造「阿信風潮」的冠軍名曲〈永遠相信〉，還分享自己的近況，轉戰網路當起YouTuber，且影片流量都很好，光是炒絲瓜的流量就逼近百萬，她更說自己已經掌握流量密碼，每次她和狗狗互動的影片都特別受歡迎。翁倩玉今日出席記者會，被問到近期YouTube頻道流量很高，她笑說：「我現在也是YouTuber呀！」提及疫情期間，粉絲常說看不到她，她因此開始學習經營YouTube頻道，平時也常常更新，有支炒絲瓜的影片流量還飆到近百萬，努力與年輕人相近。她更笑說自己懂得掌握流量密碼，影片中常可看到家中兩條狗入鏡，「大家都喜歡看我跟狗狗互動。」另外，翁倩玉透露，雖然她很久沒有在台灣媒體面前亮相，但她每個月至少都會悄悄返台一次，回來看高齡97歲的母親，且回到台灣是最有情感的，因為家人都在，「我可以看到、摸到最愛的媽媽，可以握著哥哥的手，這是人生最美好的事。」她也分享回台私下陪著母親時，就是唱歌給她聽，讓媽媽很開心，有時一唱就是30首童謠，根本就像開演唱會似的。