▲翁倩玉雖然許久沒在台灣亮相,但其實常常回台灣。(圖/大大娛樂提供)

國際天后翁倩玉睽違15年,明年將回台舉辦「翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會」,今(22)日為了演唱會特別亮相,與台灣全媒體相見歡。甫於六月結束演唱會東京站的她,神采奕奕、凍齡可人,現場也開金口,演唱她當年創造「阿信風潮」的冠軍名曲〈永遠相信〉,還分享自己的近況,轉戰網路當起YouTuber,且影片流量都很好,光是炒絲瓜的流量就逼近百萬,她更說自己已經掌握流量密碼,每次她和狗狗互動的影片都特別受歡迎。翁倩玉今日出席記者會,被問到近期YouTube頻道流量很高,她笑說:「我現在也是YouTuber呀!」提及疫情期間,粉絲常說看不到她,她因此開始學習經營YouTube頻道,平時也常常更新,有支炒絲瓜的影片流量還飆到近百萬,努力與年輕人相近。她更笑說自己懂得掌握流量密碼,影片中常可看到家中兩條狗入鏡,「大家都喜歡看我跟狗狗互動。」另外,翁倩玉透露,雖然她很久沒有在台灣媒體面前亮相,但她每個月至少都會悄悄返台一次,回來看高齡97歲的母親,且回到台灣是最有情感的,因為家人都在,「我可以看到、摸到最愛的媽媽,可以握著哥哥的手,這是人生最美好的事。」她也分享回台私下陪著母親時,就是唱歌給她聽,讓媽媽很開心,有時一唱就是30首童謠,根本就像開演唱會似的。