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▲今年的美國職棒大聯盟，敲出54轟的洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平和敲出58轟的紐約洋基重砲Aaron Judge，皆已晉級世界大賽。道奇隊和洋基隊將在世界大賽中第12次相遇，兩位50轟打者正面對決寫下聯盟歷史，也受到外界的熱烈期待。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇隊和大谷翔平闖進世界大賽，這是人們對他們這一季的最低標準，從那一份10年7億美元（約新台幣220億元）合約後，至少闖出國聯戰區就是他們必須要達到的目標，而他們也做到了。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟(MLB)在昨(22)日宣布由大聯盟球員投票選出的球員選擇獎(Players Choice Awards)最終決選名單，，過去大谷在2021年效力天使時期，就曾奪下年度最佳球員和美聯傑出球員獎兩項大獎。大谷在2021年效力天使時期，就曾奪下當年球員選擇獎的年度最佳球員和美聯傑出球員獎等兩項殊榮，2022年大谷再度入圍這兩個獎項，但卻都輸給「法官」Aaron Judge，上賽季大谷拿下美聯傑出球員，但年度最佳球員輸給亞特蘭大勇士Ronald Acuna Jr.，大谷在今年選擇離開天使，加盟道奇，轉隊後首個賽季，，同時以54轟和130分打點，拿下國聯雙冠王，在季後賽也幫助道奇殺進世界大賽。在年度最佳球員獎項，大谷將和Judge以及堪薩斯皇家明星游擊手Bobby Witt Jr.競爭，，最終得獎名單將於世界大賽G2賽前宣布。