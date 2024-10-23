美國職棒大聯盟(MLB)在昨(22)日宣布由大聯盟球員投票選出的球員選擇獎(Players Choice Awards)最終決選名單，洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平入圍「年度最佳球員」以及「國聯傑出球員獎」，過去大谷在2021年效力天使時期，就曾奪下年度最佳球員和美聯傑出球員獎兩項大獎。
轉戰國聯一樣威 大谷連續3年入選最終名單
大谷在2021年效力天使時期，就曾奪下當年球員選擇獎的年度最佳球員和美聯傑出球員獎等兩項殊榮，2022年大谷再度入圍這兩個獎項，但卻都輸給「法官」Aaron Judge，上賽季大谷拿下美聯傑出球員，但年度最佳球員輸給亞特蘭大勇士Ronald Acuna Jr.，值得一提的是，大谷已連續三年入圍年度最佳球員和聯盟傑出球員獎。
加盟首年就繳出「50轟50盜」 還助道奇殺進世界大賽
大谷在今年選擇離開天使，加盟道奇，轉隊後首個賽季，大谷就繳出「54轟59盜」的誇張數據，更寫下大聯盟史上首位「50轟50盜」紀錄，同時以54轟和130分打點，拿下國聯雙冠王，在季後賽也幫助道奇殺進世界大賽。
在年度最佳球員獎項，大谷將和Judge以及堪薩斯皇家明星游擊手Bobby Witt Jr.競爭，國聯傑出球員獎部分，則是和紐約大都會的Francisco Lindor和勇士Marcell Ozuna爭奪，最終得獎名單將於世界大賽G2賽前宣布。
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大谷在2021年效力天使時期，就曾奪下當年球員選擇獎的年度最佳球員和美聯傑出球員獎等兩項殊榮，2022年大谷再度入圍這兩個獎項，但卻都輸給「法官」Aaron Judge，上賽季大谷拿下美聯傑出球員，但年度最佳球員輸給亞特蘭大勇士Ronald Acuna Jr.，值得一提的是，大谷已連續三年入圍年度最佳球員和聯盟傑出球員獎。
加盟首年就繳出「50轟50盜」 還助道奇殺進世界大賽
大谷在今年選擇離開天使，加盟道奇，轉隊後首個賽季，大谷就繳出「54轟59盜」的誇張數據，更寫下大聯盟史上首位「50轟50盜」紀錄，同時以54轟和130分打點，拿下國聯雙冠王，在季後賽也幫助道奇殺進世界大賽。
在年度最佳球員獎項，大谷將和Judge以及堪薩斯皇家明星游擊手Bobby Witt Jr.競爭，國聯傑出球員獎部分，則是和紐約大都會的Francisco Lindor和勇士Marcell Ozuna爭奪，最終得獎名單將於世界大賽G2賽前宣布。