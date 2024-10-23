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▲「星引力表演訓練班」結業表演邀來許多演藝圈出品人、導演、編劇等參與。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲艾迪昇總經理林志遠（前排右二起）、黃尚禾、百白，開心與「星引力表演訓練班」學員結業合影。（圖／艾迪昇傳播提供）

黃尚禾、百白擔任「星引力表演訓練班」總導師，上週日別開生面以24場表演完美落幕，來自業界10多位電影公司出品方、經紀公司、編劇、行銷，以及戲劇、廣告、MV導演，皆為座上賓，現場成為產學合作與媒介的最佳橋樑，百白透露學生們每次下課都還會有問題想討論，讓她很期待不久的將來能與這些優秀的學生合作。不同其他訓練班期末共演一齣戲，週日成果發表會上，星引力表演訓練班24位學員倆倆搭配，共演出24齣劇碼，不但考驗學生的專注與投入，對總導師黃尚禾、百白來說，更是心血的呈現。黃尚禾大讚學生的用心，為了期末演出，做足田調功課，他期勉學生「對表演知識保持飢餓感」；百白則被學生的熱情給感動：「每次下課都沒辦法準時離開教室，學生們求知若渴，上完課都有許多問題想一起討論。」期待不久的將來能與這些學生們同台。結業式上，學生離情依依，分享彼此最受用的課程，其中「角色理解」、「法律」、「親密指導」、「聲音」與「即興」等課程，都獲得學員不少迴響，尤其課堂授課老師都是幕前演員、線上導演或出品人，能直接帶給學員最實用、即時的產業知識。台灣電影文創產業協會理事長梁宏志透露，看到這群學生上課後，能呈現出深刻情緒，讓自己大為感動；電影協會榮譽理事長陳志寬大讚：「這群年輕人有活力，願意花錢投資自己，代表很喜愛這個行業，期待大家要保持初衷。」艾迪昇傳播總經理林志遠表示：「開辦訓練班不為營利，單純為演藝圈找到新血，也協助新演員能找到入門磚。」並透露許多學員反應，與過往參與的訓練班相較，多了更多符合現今環境的課程，讓他們收穫極多。林志遠從訓練班開放徵選到期末結業，看著每一位學員從報名試鏡帶的青澀，到最後展現出的大將之風，大感欣慰：「每個人都進步很多，甚至連呼吸都注意到。」他勉勵學生不要忘記幫助過自己的人，他表示：「不變初衷，才可以走更遠。」並預告下一期「星引力表演訓練班」即將開始籌備，期能培育更多演藝新兵，為產學之間建立起更暢通的渠道。