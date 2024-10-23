我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇傳出好消息！陣中明星一壘手Freddie Freeman，在國聯冠軍戰因腳踝傷勢錯過前4戰，第5戰回到先發後，第6戰又再度缺席。在結束與聖地牙哥教士的分區系列賽後，Freeman缺席了前4場國聯冠軍戰，在G5回到先發名單中，但該場比賽Freeman繳出5支0的表現，G6又再度缺席。今日出席線上記者會時，道奇三壘手Max Muncy今日也出席線上記者會，當提到Freeman有望在世界大賽回歸時，Muncy直言這太讓人興奮了，「Freeman是最穩定的打者，在過去10年裡每年都能打出3成的打擊率。他打出過很多二壘安打和全壘打並繳出100分打點。