洛杉磯道奇傳出好消息！陣中明星一壘手Freddie Freeman，在國聯冠軍戰因腳踝傷勢錯過前4戰，第5戰回到先發後，第6戰又再度缺席。不過今（23）日出席線上記者會時，Freeman表示自己已經獲得足夠的休息，對於世界大賽自己有「百分之百」的信心能夠上場，將有望和大谷翔平、Mookie Betts再度合體組成「MVP打線」。
例行賽尾聲受傷 Freeman帶傷拚季後賽
Freeman在例行賽尾聲不慎扭傷腳踝，但他堅持帶傷征戰季後賽，結果在他跑壘時明顯能看出不適。在結束與聖地牙哥教士的分區系列賽後，Freeman缺席了前4場國聯冠軍戰，在G5回到先發名單中，但該場比賽Freeman繳出5支0的表現，G6又再度缺席。
世界大賽將登場 Freeman有信心回歸
今日出席線上記者會時，Freeman提到自己國聯冠軍戰G6沒有上場，自己在世界大賽開打前，將獲得5天的休息時間，自己有「百分之百」的信心，能夠在世界大賽中登場，Freeman曾在2021年隨亞特蘭大勇士奪冠，今年將是生涯第二度挑戰世界大賽冠軍。
道奇三壘手Max Muncy今日也出席線上記者會，當提到Freeman有望在世界大賽回歸時，Muncy直言這太讓人興奮了，「Freeman是最穩定的打者，在過去10年裡每年都能打出3成的打擊率。他打出過很多二壘安打和全壘打並繳出100分打點。他的回歸會為打線提升深度，我們都知道他的價值，所以這讓我感到興奮。」
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Freeman在例行賽尾聲不慎扭傷腳踝，但他堅持帶傷征戰季後賽，結果在他跑壘時明顯能看出不適。在結束與聖地牙哥教士的分區系列賽後，Freeman缺席了前4場國聯冠軍戰，在G5回到先發名單中，但該場比賽Freeman繳出5支0的表現，G6又再度缺席。
世界大賽將登場 Freeman有信心回歸
今日出席線上記者會時，Freeman提到自己國聯冠軍戰G6沒有上場，自己在世界大賽開打前，將獲得5天的休息時間，自己有「百分之百」的信心，能夠在世界大賽中登場，Freeman曾在2021年隨亞特蘭大勇士奪冠，今年將是生涯第二度挑戰世界大賽冠軍。
道奇三壘手Max Muncy今日也出席線上記者會，當提到Freeman有望在世界大賽回歸時，Muncy直言這太讓人興奮了，「Freeman是最穩定的打者，在過去10年裡每年都能打出3成的打擊率。他打出過很多二壘安打和全壘打並繳出100分打點。他的回歸會為打線提升深度，我們都知道他的價值，所以這讓我感到興奮。」