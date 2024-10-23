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▲高雄市馬光健康關懷協會理事長黃福祥分享協會創立的始終，也希望拋磚引玉，喚醒大眾對於弱勢族群的健康關懷。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.23）

▲愛分享弦樂團的團員們到記者會分享成果。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.23）

▲愛分享弦樂團的團員們到偏鄉進行演奏分享。（圖／高雄市健康關懷協會提供）

在台灣深耕34年的馬光醫療網，目前全台擁有22間中醫診所，並持續拓展中醫醫療事業至全台各地。除了中醫的醫療本業以外，馬光醫療網執行長黃福祥一直有感於「取之社會，用之社會」的信念，因此於今(2024)年成立「高雄市馬光健康關懷協會」，以集結馬光醫療網的員工之力，一起來協助民眾對於健康促進的重視、協助弱勢團體的關懷以及陪伴等社會服務。黃福祥指出，在未來，「馬光醫療網」將會把長年經營的公益回饋事項，全部交由「高雄市馬光健康關懷協會」來規劃執行，把所有的資源整合安排並發揮到更有效益，讓馬光整體事業的公益區塊可以更加的完整。馬光醫療網執行長暨高雄市馬光健康關懷協會理事長黃福祥表示，一直以「患者至上」為主要核心的馬光醫療網，為了造福更多的患者，也希望能夠發揮更多的影響力，為社會盡一份心力。「希望藉由這個協會的創立，可以擁有拋磚引玉的效果，讓更多善的循環可以繼續傳承下去！」黃福祥說，馬光醫療網每年都將提撥部分盈餘作為公益基金使用，除了有提供給各大學校的中醫科系學生獎助學金、促進大眾健康活動、關懷弱勢族群福利等事項之外，今年度更與屏東縣政府衛生局合作，以提升屏東縣偏鄉的中醫醫療水準為目的，一同協助合作偏鄉巡迴中醫計畫。隨著公益項目越來越多，為能更有效結合各方的資源並達到最大的效益，馬光醫療網於今(2024)年成立「高雄市馬光健康關懷協會」，未來也將以協會的名義來進行各項公益活動事務。今（23）日記者會現場由「愛分享弦樂團」擔任開場表演嘉賓，該樂團一直以推廣偏鄉及弱勢家庭孩童的音樂教育著稱，並於高雄地區的多所偏鄉及弱勢學校開設免費學習提琴社團，至今已經持續進入第9年。「愛分享弦樂團」為了讓孩子們可以分享學習成果，也將在12/22於高雄市文化中心至德堂舉行公益演出，「高雄市馬光健康關懷協會」將會以共同主辦的名義一同參與，希望提供偏鄉及弱勢孩童的音樂教育幫助，讓孩子們能藉由音樂，撫慰更多人的心靈。除了年底的公益音樂會活動外，11/16弘道老人福利基金會將在高雄市蓮池潭舉辦「2024爺奶Color Walk」健走活動，「高雄市馬光健康關懷協會」也將以共同主辦的名義，一起關心老人的肌耐力和健康問題，並且集結馬光中醫院所同仁，在現場與民眾進行諮詢互動，期望藉由與不同公益單位的結合，達到1+1>2的效益，為社會上所有需要協助的民眾提供最大的關懷和支持。