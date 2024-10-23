麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭不受炎上風波影響，今（23）日各地門市開賣湧現大批排隊人潮擠爆，有分店一小時、甚至8分鐘售罄，全台限量30萬包估計最快一天內可能完售。動漫迷們現場開箱中獎主角小傑SSR卡牌好興奮，觀察到麥當勞官方Facebook粉絲團突然「一秒一留言」狂刷，原來是鐵粉們群攻「獵人卡片收藏冊」抽獎活動，已有超過16萬人按讚喊聲好想要！
動漫迷獵人粉不忍了！今熱血動起來開搶麥當勞《HUNTER×HUNTER獵人》週邊商品全套，除了一早7:30就衝現場排隊、人人一次搶購20包角色卡，各地麥當勞門口都可見超長排隊人龍，難怪有分店一小時、甚至8分鐘售罄，頭香想回頭再排一輪、加碼購買都來不及；記者估計，全台限量30萬包可能最快一天內就完售。
捷運國父紀念館站鄰近麥當勞台北光復店，記者直擊頭香民眾現場買完卡包就地開箱，一打開秒中主角小傑SSR卡牌，全場都好興奮。同時還觀察到麥當勞官方Facebook粉絲團，突然以「一秒一留言」的速度被狂刷，原來是鐵粉們群攻「獵人卡片收藏冊」抽獎活動，已有超過16萬人按讚喊聲好想要！
據悉，網紅搶先開箱秀出的綠色卡片收藏冊，大大引起鐵粉們關注，麥當勞急宣布在Threads帳號、Facebook官方粉絲團，各加碼抽獎送出《獵人》角色卡片冊全套50套，總共送出100套！有機會獲得大全套包含經典角色24+1張隱藏版與卡片收藏冊；連今天在現場搶卡牌的粉絲，也吶喊中獎SSR還缺卡片冊，決定也要上網搶。難怪隨著卡牌完售消息傳出，粉絲團熱度不減反增。
《獵人》角色卡片冊大全套獲得方式，即日起至2024年10月27日23:59止，於活動貼文下@好朋友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」即可參加抽獎，每人／每個帳號僅限1次抽獎資格。台灣麥當勞將於2024年11月4日23:59前公布得獎者。提醒大家，活動獎項不得轉換、轉讓或折換現金；得獎者須於2024年11月11日23:59前將提供寄件資料與證明，逾期回覆或提供不完整者視同棄權，不予遞補得獎名額。
而今同樣在大巨蛋商圈還有肯德基勁敵「美國最強炸雞」Popeyes二店「Popeyes光復店」開幕，祭出首三日優惠送吃比司吉、肯瓊裹漿脆脆薯條、一顆檸檬鮮飲等好康，還吸引到韓國粉絲早早就到現場冒雨排隊；接近中午用餐時間，店外也排隊至少10來人左右。
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捷運國父紀念館站鄰近麥當勞台北光復店，記者直擊頭香民眾現場買完卡包就地開箱，一打開秒中主角小傑SSR卡牌，全場都好興奮。同時還觀察到麥當勞官方Facebook粉絲團，突然以「一秒一留言」的速度被狂刷，原來是鐵粉們群攻「獵人卡片收藏冊」抽獎活動，已有超過16萬人按讚喊聲好想要！
據悉，網紅搶先開箱秀出的綠色卡片收藏冊，大大引起鐵粉們關注，麥當勞急宣布在Threads帳號、Facebook官方粉絲團，各加碼抽獎送出《獵人》角色卡片冊全套50套，總共送出100套！有機會獲得大全套包含經典角色24+1張隱藏版與卡片收藏冊；連今天在現場搶卡牌的粉絲，也吶喊中獎SSR還缺卡片冊，決定也要上網搶。難怪隨著卡牌完售消息傳出，粉絲團熱度不減反增。
《獵人》角色卡片冊大全套獲得方式，即日起至2024年10月27日23:59止，於活動貼文下@好朋友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」即可參加抽獎，每人／每個帳號僅限1次抽獎資格。台灣麥當勞將於2024年11月4日23:59前公布得獎者。提醒大家，活動獎項不得轉換、轉讓或折換現金；得獎者須於2024年11月11日23:59前將提供寄件資料與證明，逾期回覆或提供不完整者視同棄權，不予遞補得獎名額。
而今同樣在大巨蛋商圈還有肯德基勁敵「美國最強炸雞」Popeyes二店「Popeyes光復店」開幕，祭出首三日優惠送吃比司吉、肯瓊裹漿脆脆薯條、一顆檸檬鮮飲等好康，還吸引到韓國粉絲早早就到現場冒雨排隊；接近中午用餐時間，店外也排隊至少10來人左右。