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國民黨立委翁曉玲日前提案修改憲法訴訟法，引起法界憂心，恐造成憲法法庭難以運作，並發起連署抗議。對此，律師呂秋遠今（23）日示警，若法案通過，「往後這四年，不會再有任何違憲審查，卡提諾國昌法學可以壟斷台灣的法案」；他呼籲，請各位參與連署，反對國民黨與民眾黨的毀憲亂政行為。呂秋遠在臉書指出，國民黨與民眾黨主導的國會，拒絕審議總預算，要讓明年台灣新的建設停擺，這是現在進行式，國民黨與民眾黨，下一步要毀掉台灣的方式，就是提出憲法訴訟法修正案，讓台灣的憲法解釋機制全面癱瘓。呂秋遠提到，藍白決定修改憲法訴訟法第四條，強制規定大法官以後議決是否違憲的比例，必須以15人的總額來計算，因為有7名大法官在10月底任期屆滿，之後只剩下8名，他們只要擋掉接下來總統提名的人選，大法官就沒辦法議決立法院的法案是否違憲。「往後這四年，不會再有任何違憲審查，卡提諾國昌法學可以壟斷台灣的法案，聽起來不錯？」呂秋遠舉例，總統賴清德的行政團隊，在憲法法院停擺後，也可以肆意妄為，先宣布總統可無限連任，再直接解散國會不再選舉，接著將所有在野黨議員以叛國罪的罪名逮捕入獄。「請問，白藍陣營，到底想要幹嘛？因為自己的法案不符合憲法法理，可能被宣告違憲，所以乾脆把裁判廢除，不管這項毀掉憲法的舉措，實際上也是在解除行政權的緊箍咒嗎？」呂秋遠質疑，憲法是大家公約數，而憲法法院是憲法的守護者與實踐者，覺得人選不好，可以否決，這是立法權的權力，但要把整個制度修改成無法運作，這樣的暴力行為，難道是要鼓勵行政機關也以暴制暴，台灣從此引以為傲的民主制度澈底沉淪，陷入全面癱瘓？呂秋遠呼籲，請各位參與連署，反對國民黨與民眾黨的毀憲亂政行為，立法院如果真要強行通過，毀掉憲法法院，也請民進黨儘速提出暫時處分與釋憲，「蔣介石都不敢毀棄大法官審理機制，他們做了，我們就得讓他們知道，釋字499號的實際意涵」。呂秋遠強調，請各位記取這一次的教訓，以後好好投票，「請不要親手毀掉我們好不容易建議起來的美好國家」。