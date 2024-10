我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國總統大選電視辯論結束,美國流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)在IG發文力挺賀錦麗,還署名自己是「無孩養貓女」。對此,早已公開表態支持川普的美國富豪馬斯克,也在X上發文酸泰勒絲,「好!泰勒絲你贏了我會給你一個孩子,用生命守護你的貓」。(合成圖/翻攝自泰勒絲的IG,馬斯克的X)

美國總統大選倒數兩週,前美國總統、共和黨總統候選人川普(Donald Trump)在與對手、現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)進行總統辯論後,曾公開表示自己「討厭」美國流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift),不過他的家庭成員似乎對此並不完全認同,長女還帶著她13歲的女兒前往泰勒絲演唱會。美媒指出,川普的大女兒伊凡卡(Ivanka Trump)和13歲的女兒阿拉貝拉(Arabella Kushner)都是死忠「swiftie」(泰勒絲的粉絲名稱),本月18日至20日間兩人才興奮地前往邁阿密的硬石體育場(Hard Rock Stadium)參加泰勒絲「Eras Tour」巡迴演唱會。不僅如此,伊凡卡在今年7月18日也透過社群媒體慶祝女兒的13歲生日,並附上一個特別的生日蛋糕,上頭甚至印著泰勒絲冠軍單曲《Blank Space》的歌詞「Boys only want love if it's torture」,在貼文內還寫著「獻給我最愛的Swiftie」慶祝愛女生日等字句。儘管老爸川普對於泰勒絲的「頗有微詞」,但大女兒伊凡卡卻完全不在意父親的政治立場,反而大力支持自己的青少年女兒追星,這次親自帶女兒和閨蜜們朝聖泰勒絲就是一次表態。不過川普對泰勒絲的態度更多是因為政治立場的對立,特別是泰勒絲在總統辯論後公開力挺民主黨候選人賀錦麗,川普就對此在他的社交媒體平台Truth Social上表示,自己其實更喜歡身為泰勒絲閨蜜、同為美式足球酋長隊(Kansas City Chiefs)眷屬,但卻是川普支持者的布蘭妮・馬霍姆斯(Brittany Mahomes)。