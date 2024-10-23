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▲「LINE GO」響應2050淨零排放，綠能減碳車隊成軍上線。（圖／業者提供）

▲LINE GO與LINE FRIENDS合作，打造專屬綠能減碳車隊的「LINE GO 綠能熊大車」。（圖／業者提供）

台灣MaaS移動服務平台「LINE GO」積極響應2050淨零排放，宣告綠能減碳車隊成軍上線，除年底將達5000台油電及純電車隊規模，受矚目的國內首款自產電動車LUXGEN n7亦將達500台。LINE GO並與LINE FRIENDS合作，推出「LINE GO 綠能熊大車」，將在n7建置專屬叫車服務，還有熊大車身識別及車內小物，陪伴乘客體驗綠能永續，跟熊大一起愛地球。LINE GO推出綠能減碳車隊，為建構eMaaS（EV Mobility as a Service）生態圈跨出重要一步；全球電動車逐漸普及及淨零碳排趨勢下，LINE GO致力於提供永續且舒適的交通移動方式，在突破400萬名會員及1萬4000名合作司機為基礎，持續領航營業用車電動化，持續實踐「GO永續」的品牌目標。LINE GO指出，綠能減碳車隊響應2050淨零碳排，以LINE GO平台計程車載客里程試算，一年將為地球減少1894.53公噸二氧化碳排放量，相當於5座大安森林公園一年的吸碳量，其中尤以n7純電車的減碳效益表現卓越，估算1000台n7載客一年的減碳量，相當於1.3座大安森林公園一年吸碳量，相對1000台油電車則為0.66座，顯示以n7作為營業用車的減碳效益更高。LINE GO分析，綠能減碳車隊從10月初試營運兩周，趟次即增長9%，企業客戶佔比達25%，且皆呈現持續增長，而使用綠能減碳車款的搭乘客戶，又以20至29歲佔比30%最高，其次為30至39歲的26%，顯示年輕族群的接受度高。為讓企業更願意選擇綠能減碳車，LINE GO亦將協助企業因應碳盤查需求，提供計算員工差旅及通勤叫車的碳排放量數據。此外，LINE GO 也與LINE FRIENDS合作推出「For Earth Club一起愛地球」，打造專屬綠能減碳車隊的「LINE GO 綠能熊大車」，將在 500台n7推出專屬識別，除車身上將有熊大專屬識別外，車內也有許多熊大小物陪伴乘車，另熊大與莎莉也將躍上LINE GO地圖頁，乘客透過LINE GO官方帳號預約叫車，等待司機前往就能看到可愛的熊大在地圖上奔向乘客的預約地點。綠能減碳車的選項提供指定n7的專屬叫車服務，提供與其他純電或油電車相同的費率，讓乘客可以同樣的費用，擁有更高規格的綠能體驗，以及一趟寬敞、舒適安靜的旅途，不僅環保，更有性價比。