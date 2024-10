我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「LINE GO」響應2050淨零排放,綠能減碳車隊成軍上線。(圖/業者提供)

▲LINE GO與LINE FRIENDS合作,打造專屬綠能減碳車隊的「LINE GO 綠能熊大車」。(圖/業者提供)

台灣MaaS移動服務平台「LINE GO」積極響應2050淨零排放,宣告綠能減碳車隊成軍上線,除年底將達5000台油電及純電車隊規模,受矚目的國內首款自產電動車LUXGEN n7亦將達500台。LINE GO並與LINE FRIENDS合作,推出「LINE GO 綠能熊大車」,將在n7建置專屬叫車服務,還有熊大車身識別及車內小物,陪伴乘客體驗綠能永續,跟熊大一起愛地球。LINE GO推出綠能減碳車隊,為建構eMaaS(EV Mobility as a Service)生態圈跨出重要一步;全球電動車逐漸普及及淨零碳排趨勢下,LINE GO致力於提供永續且舒適的交通移動方式,在突破400萬名會員及1萬4000名合作司機為基礎,持續領航營業用車電動化,持續實踐「GO永續」的品牌目標。LINE GO指出,綠能減碳車隊響應2050淨零碳排,以LINE GO平台計程車載客里程試算,一年將為地球減少1894.53公噸二氧化碳排放量,相當於5座大安森林公園一年的吸碳量,其中尤以n7純電車的減碳效益表現卓越,估算1000台n7載客一年的減碳量,相當於1.3座大安森林公園一年吸碳量,相對1000台油電車則為0.66座,顯示以n7作為營業用車的減碳效益更高。LINE GO分析,綠能減碳車隊從10月初試營運兩周,趟次即增長9%,企業客戶佔比達25%,且皆呈現持續增長,而使用綠能減碳車款的搭乘客戶,又以20至29歲佔比30%最高,其次為30至39歲的26%,顯示年輕族群的接受度高。為讓企業更願意選擇綠能減碳車,LINE GO亦將協助企業因應碳盤查需求,提供計算員工差旅及通勤叫車的碳排放量數據。此外,LINE GO 也與LINE FRIENDS合作推出「For Earth Club一起愛地球」,打造專屬綠能減碳車隊的「LINE GO 綠能熊大車」,將在 500台n7推出專屬識別,除車身上將有熊大專屬識別外,車內也有許多熊大小物陪伴乘車,另熊大與莎莉也將躍上LINE GO地圖頁,乘客透過LINE GO官方帳號預約叫車,等待司機前往就能看到可愛的熊大在地圖上奔向乘客的預約地點。綠能減碳車的選項提供指定n7的專屬叫車服務,提供與其他純電或油電車相同的費率,讓乘客可以同樣的費用,擁有更高規格的綠能體驗,以及一趟寬敞、舒適安靜的旅途,不僅環保,更有性價比。